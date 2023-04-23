ОПРОС ⟩ Новая реальность или добрая традиция: продолжат ли политики обманывать избирателей и что с этим делать?

Андрес Сутть, Партия реформ

Андрес Сутть. Фото: Teele Toova

Нас критикуют за то, что повышение налогов не стало темой дебатов перед выборами. Эмоционально нейтральный ответ прост: экономические прогнозы не давали на то оснований. Во-вторых, результаты государственного бюджета на 2022 год оказались значительно лучше, чем прогнозировалось. Прогноз, составленный Банком Эстонии в конце марта, после выборов, говорил о другом будущем и явно делал перспективы государственных финансов зависимыми от экономических политических решений, которые только что назначенное правительство должно было принимать.

Однако на выборах было много обещаний, в том числе и с нашей стороны - снижение налогов. На вопрос, откуда возьмутся деньги для компенсации уменьшения налогов, мой ответ тогда был, что лучший способ - это увеличение потенциала экономического роста. Более быстрый экономический рост по сравнению с прогнозом приведет к большим налоговым поступлениям, и таким образом убытки от сокращения налогов будут компенсированы большим номинальным ВВП, который является основой для налогообложения. Однако в свете нового прогноза Министерства финансов надеяться только на быстрый экономический рост не следует, а необходимо проводить те налоговые изменения, на которые коалиция договорилась. Да, это непопулярно, но игнорирование постоянного роста долговой нагрузки было бы неразумным.

Рийна Солман, партия «Отечество»

Рийна Солман. Фото: Madis Veltman