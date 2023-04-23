ОПРОС ⟩ Новая реальность или добрая традиция: продолжат ли политики обманывать избирателей и что с этим делать?

СМИ недостаточно обращали внимание на вопросы экономики
Центристы обвиняют Партию реформ, а реформисты - экономические прогнозы
Избиратели необычно радикально отреагировали на повышение налогов
Если судить по опросам жителей Эстонии, которые Rus.Postimees уже несколько раз проводил после выборов, то многие избиратели чувствуют себя обманутыми: политики до выборов обещали новые блага, а после выборов преподнесли новые налоги. Rus.Рostimees решил узнать у политологов и политиков, какой урок мы извлекли из прошедшей предвыборной гонки и увидим ли мы подобное в будущем.
Раймонд Кальюлайд, Социал-демократическая партия
Во-первых, люди, конечно, возмущены, и они имеют на это полное право. Практически все партии перед выборами давали абсолютно нереалистичные обещания. Обещали всё и всем, чтобы получить голоса. Разбирающихся в экономике людей в политике осталось очень мало. Но еще более серьезная проблема – это то, что народу просто врут.
Расходы государства в долгосрочной перспективе не могут превышать расходы. Это невозможно, причем не политически, а чисто математически. И об этом нужно было честно сказать. Но не сказали. Я также не понимаю, как часть политиков может утверждать, что плохое состояние экономики и государственных финансов стало для них неожиданностью. Всё было известно.
Самой важной темой на предстоящие четыре года должны быть доходы людей, и в первую очередь рост зарплат, но также и пенсий. Не надо рассказывать людям сказки. Нужно, чтобы доходы людей росли быстрее, чем цены. Также важно, чтобы повышалась минимальная зарплата. Необходимы и другие решения, увеличивающие доходы людей. По-другому из этой ямы не выбраться.
Игорь Калакаускас, учитель и публицист
Для меня были совершенно очевидны проблемы, с которыми столкнется Эстония в самое ближайшее время. На нас обрушилось сразу два события, экономическое влияние которых было очевидным: эпидемия ковида и нападение России на Украину. На оба события мы вынуждены были реагировать, все эти расходы были непредвиденными. И только самые наивные могли думать, что у правительства была какая-то бездонная «кубышка», откуда можно было беспрепятственно черпать необходимые суммы.
О нестабильном положении громко заявляли крупные эстонские предприниматели. Перед выборами Кая Каллас пугала всех приходом к власти консерваторов, и на то были основания. По всей видимости, страх перед EKRE перевесил другие страхи. И потом: как могла правящая партия в столь ответственный для себя час признаться, что казна опустела? Основная масса избирателей привыкла реагировать только на обещания - желательно, щедрые. Не пообещаешь - не получишь голосов. Так что поведение реформистов, в целом, объяснимо.
Народу Эстонии давно пора понять, что от его решимости зависит очень многое. Дело политиков - обещать, наше дело - задавать неприятные вопросы и требовать вразумительных ответов. Голосовать нужно не сердцем, а головой. Как и в любой семье, в государстве могут возникнуть серьезные экономические трудности. Нужно быть готовым к тому, чтобы в чем-то себя ограничить. Но такое ограничение должны сами на себя накладывать наши избранники.
Я имею в виду довольно странный порядок повышения окладов чиновников и депутатов. Я не понимаю, почему эти оклады не привязаны к ставке минимальной оплаты труда. Здесь вопрос социальной справедливости: если основное население страны вынуждено будет сейчас ограничить свои расходы, то почему министры и топовые чиновники должны быть исключением? Ведь они выбирали свою работу не из желания заработать, а из желания принести пользу своему государству. Если я правильно понимаю, конечно.
Андрес Сутть, Партия реформ
Нас критикуют за то, что повышение налогов не стало темой дебатов перед выборами. Эмоционально нейтральный ответ прост: экономические прогнозы не давали на то оснований. Во-вторых, результаты государственного бюджета на 2022 год оказались значительно лучше, чем прогнозировалось. Прогноз, составленный Банком Эстонии в конце марта, после выборов, говорил о другом будущем и явно делал перспективы государственных финансов зависимыми от экономических политических решений, которые только что назначенное правительство должно было принимать.
Однако на выборах было много обещаний, в том числе и с нашей стороны - снижение налогов. На вопрос, откуда возьмутся деньги для компенсации уменьшения налогов, мой ответ тогда был, что лучший способ - это увеличение потенциала экономического роста. Более быстрый экономический рост по сравнению с прогнозом приведет к большим налоговым поступлениям, и таким образом убытки от сокращения налогов будут компенсированы большим номинальным ВВП, который является основой для налогообложения. Однако в свете нового прогноза Министерства финансов надеяться только на быстрый экономический рост не следует, а необходимо проводить те налоговые изменения, на которые коалиция договорилась. Да, это непопулярно, но игнорирование постоянного роста долговой нагрузки было бы неразумным.
Рийна Солман, партия «Отечество»
Несколько политических партий перед выборами выбрали тактику: вместо честного рассказа о своих планах они предпочли пугать избирателей возможностью прихода к власти других партий. Это означает, что существенные вопросы были отодвинуты на задний план, а планы политиков скрыты от эстонского народа, чтобы раскрыть их только после выборов с налоговыми повышениями и различными сокращениями, которые больше всего затронут нуждающихся. Это вопрос не эстонской политической культуры, а бескультурного поведения - мы уже более 30 лет живем в свободной республике, и такое лживое поведение опытных политиков не может быть ни в коем случае приемлемым.
Избиратель уже дал свою первую оценку: поддержка Реформистской партии в опросах общественного мнения резко падает. Однако это еще не показывает фактическую правду, поскольку многие жители Эстонии разочарованы поведением правительственных партий и уже не знают, как выразить свои предпочтения, кроме как перейти на сторону другой партии. Надеюсь, что на следующих выборах эти люди будут поддерживать те партии, которые не колеблются в своих обещаниях. «Отечество» никогда не обманывало своих избирателей.
Тынис Саартс, политолог, Институт социальных наук ТлУ
Налоги и экономика никогда не были главными темами во время предвыборной кампании в Эстонии: безопасность и угроза со стороны России всегда были определяющими. Поскольку и на этот раз фокус кампании был на российской угрозе, то СМИ и избиратели позволили партиям невнятно говорить о налогах и экономике. Острые вопросы остались незаданными, хотя наблюдателю, который смотрел немного внимательнее, было ясно, что сегодняшнюю структуру налогообложения 1990-х годов невозможно использовать для финансирования такого резкого увеличения расходов на оборону. Это осознали только после выборов, когда было уже слишком поздно.
Все текущие опросы показывают быстрое падение поддержки премьер-министра и Партии реформ - и это ожидаемо в такой ситуации. Необычно, что это произошло так быстро: обычно правящие партии наслаждаются «медовыми неделями» еще несколько месяцев после выборов, а серьезное падение наступает только после полугода или года правления.
Я не слишком верю в то, что кто-то из избирателей, СМИ или политических партий извлечет из произошедшего урок. Рассматривая геополитическое положение Эстонии и нашу предыдущую избирательную историю, вопросы, связанные с угрозой со стороны России, всегда будут затмевать налоговые и экономические вопросы. В то же время это понятно, потому что если не будеь государства Эстония, то для чего нужна экономическая и налоговая политика?
Лаури Лаатс, Центристская партия
Безусловно, заявление премьер-министра, что если бы реформисты сказали правду, то за них бы не проголосовали, никак не на пользу политической культуре Эстонии. Причем остается только гадать: то ли это ее признание - высшей степени правдивость, то ли откровенная издевка над избирателем.
Напомню, что во время своей предвыборной кампании центристы постоянно поднимали вопрос налогов. Однако наши цели были совершенно иными, противоположными тому, что сейчас намерено сделать новое правительство. В своей предвыборной платформе мы четко обозначили, что считаем необходимым ввести трехступенчатый подоходный налог, благодаря чему более значительный вклад вносили бы те, чьи доходы сравнительно высокие. Мы также предлагали облагать налогом прибыль крупных корпораций и банков.
Снижение рейтинга реформистов после выборов ясно демонстрирует, что избиратель не одобряет их поведения. Другое дело, насколько длинной в этот раз окажется память у людей. Будут ли они помнить о нынешнем обмане, например, через год, когда будут проходить выборы в Европарламент, или через два года, когда состоятся местные выборы, забудут ли все к следующим парламентским выборам через четыре года?