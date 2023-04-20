Пожилую россиянку оштрафовали за комплимент в адрес Зеленского

Судебное заседание длилось длилось не более пяти минут. Слегина не смогла прийти из-за сильных болей в ногах, но судья отказалась перенести заседание, несмотря на справки от врачей. Она заявила, что лечение - это не уважительная причина, а Слегина «не в реанимации лежит». «Ходит, живая, здоровая», - заявила она.

На замечание адвоката о том, что уважительной причиной является не только нахождение в реанимации, судья заявила: «У суда другая позиция. Слегина уведомлена надлежащим образом, телеграмму получила, вы присутствуете. Поэтому суд рассматривает дело в отсутствии Слегиной, и никаких оснований для отложения дела суд не усматривает».

В декабре пенсионерка отдыхала в санатории в Нальчике, где познакомилась с жительницей Одессы. Они начали обсуждать, как правильно произносить украинское слово «паляниця» (украинский хлеб - прим. ред.). После ужина к столу подошла официантка, у которой Слегина спросила, знает ли она такое слово.

Также пенсионерка поинтересовалась, кого поддерживает девушка - Россию или Украину, - при этом никак не упоминая войну. Официантка ответила, что Зеленский «урод». Слегина в ответ сообщила, что «Зеленский - красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками», а также спросила: «У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: "Слава Украине"?»