Пожилую россиянку оштрафовали за комплимент в адрес Зеленского

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии РФ из-за комплимента президенту Украины Владимиру Зеленскому во время разговора с жительницей Одессы в санатории в Нальчике, сообщает «Мемориал».
Судебное заседание длилось длилось не более пяти минут. Слегина не смогла прийти из-за сильных болей в ногах, но судья отказалась перенести заседание, несмотря на справки от врачей. Она заявила, что лечение - это не уважительная причина, а Слегина «не в реанимации лежит». «Ходит, живая, здоровая», - заявила она.
На замечание адвоката о том, что уважительной причиной является не только нахождение в реанимации, судья заявила: «У суда другая позиция. Слегина уведомлена надлежащим образом, телеграмму получила, вы присутствуете. Поэтому суд рассматривает дело в отсутствии Слегиной, и никаких оснований для отложения дела суд не усматривает».
В декабре пенсионерка отдыхала в санатории в Нальчике, где познакомилась с жительницей Одессы. Они начали обсуждать, как правильно произносить украинское слово «паляниця» (украинский хлеб - прим. ред.). После ужина к столу подошла официантка, у которой Слегина спросила, знает ли она такое слово.
Также пенсионерка поинтересовалась, кого поддерживает девушка - Россию или Украину, - при этом никак не упоминая войну. Официантка ответила, что Зеленский «урод». Слегина в ответ сообщила, что «Зеленский - красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками», а также спросила: «У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: "Слава Украине"?»
Через несколько дней после разговора к Слегиной в номер пришел мужчина в гражданской одежде и сказал, что трое человек пожаловались на нее. Пенсионерку отвезли в отдел и составили протокол.
Как отмечает «Мемориал», после допроса она подписала документ, который не смогла прочитать, потому что плохо видит. По словам Слегиной, из-за стресса она не понимала, что происходит, и хотела, «чтобы все закончилось побыстрее». К тому же, полицейские ее торопили, убеждая, что нужно скорее ехать в суд.
Пенсионерка сообщила, что в протоколе ее слова переиначили - там указывалось, что она кричала «Слава Украине», «Зеленский красавчик» и «выражала свое недовольство сложившейся ситуацией в стране».
Также в документе сообщалось, что она «выразила свою поддержку в отношении Украины, считая, что украинцы славят свою страну, а российские солдаты сбегают с войны». Слегина считает, что таким образом полицейские истолковали ее высказывание про возможность людей с достатком выезжать за границу.
Слегину признали виновной и назначили административный штраф. Пенсионерка и защитница намерены подавать апелляционную жалобу.