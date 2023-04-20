Маргус Цахкна: сейчас мы оплачиваем счет за вечеринку центристов, EKRE и «Отечества»

«Уже на выборах 2019 года "Ээсти 200" заявила, что мы живем не по средствам, стране нужно сокращать расходы. Вечеринка продолжалась, заказывали все больше и больше, - сказал Цахкна. - То же "Отечество", EKRE и Центристская партия провели этот праздник по полной и врали людям в лицо, что на самом деле у нас есть финансовое прикрытие». Цахкна добавил, что поведение прошлой коалиции - это ложь.

«Мы честно и четко заявили, в чем состоит наш план: оплатить счет за эту вечеринку и привести в порядок финансы государства. Не просто залатать дырки и продолжить веселиться», - вздохнул Цахкна.

«Пусть они расскажут, что делали, когда были в правительстве»

Он подчеркнул, что кто-то должен взять на себя ответственность, и сегодня это сделает новое правительство. «Те же люди в Рийгикогу, которые называют сегодняшнее правительство лжецами, должны посмотреть в зеркало и ответить, кто на самом деле солгал», - сказал он.

«Давайте поставим точку в этой истории - пусть они отчитаются о том, что делали, когда были в правительстве. Мы должны положить этому конец и честно рассказать людям, как обстоят дела», - добавил Цахкна, добавив, что новая правящая коалиция должна навести порядок и понести ответственность.

Говоря о падении рейтингов, Цахкна напомнил, что сейчас нет смысла обращать на это внимание, потому что правительство собирается «делать настоящие дела». По его словам, «Ээсти 200» вышла на улицу, чтобы поообщаться с людьми после выборов - и люди понимают важность изменений, если им это объяснить.

«Мой опыт 2008 и 2009 годов был очень тяжелым: мы урезали зарплаты и отменили субсидии. Эта коалиция, которая дошла до конца, добилась гораздо лучших результатов на выборах», - напомнил Цахкна о временах правления второго правительства Андруса Ансипа, когда коалицию сформировали Партия реформ и IRL.