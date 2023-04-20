Маргус Цахкна: сейчас мы оплачиваем счет за вечеринку центристов, EKRE и «Отечества»

Сегодня сторонники Центристской партии и политики во главе с Юри Ратасом протестовали против повышения налогов перед домом Стенбока. Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») говорит, что сейчас мы все вынуждены расплачиваться за вечеринку, организованную Ратасом.
«Уже на выборах 2019 года "Ээсти 200" заявила, что мы живем не по средствам, стране нужно сокращать расходы. Вечеринка продолжалась, заказывали все больше и больше, - сказал Цахкна. - То же "Отечество", EKRE и Центристская партия провели этот праздник по полной и врали людям в лицо, что на самом деле у нас есть финансовое прикрытие». Цахкна добавил, что поведение прошлой коалиции - это ложь.
«Мы честно и четко заявили, в чем состоит наш план: оплатить счет за эту вечеринку и привести в порядок финансы государства. Не просто залатать дырки и продолжить веселиться», - вздохнул Цахкна.
«Пусть они расскажут, что делали, когда были в правительстве»
Он подчеркнул, что кто-то должен взять на себя ответственность, и сегодня это сделает новое правительство. «Те же люди в Рийгикогу, которые называют сегодняшнее правительство лжецами, должны посмотреть в зеркало и ответить, кто на самом деле солгал», - сказал он.
«Давайте поставим точку в этой истории - пусть они отчитаются о том, что делали, когда были в правительстве. Мы должны положить этому конец и честно рассказать людям, как обстоят дела», - добавил Цахкна, добавив, что новая правящая коалиция должна навести порядок и понести ответственность.
Говоря о падении рейтингов, Цахкна напомнил, что сейчас нет смысла обращать на это внимание, потому что правительство собирается «делать настоящие дела». По его словам, «Ээсти 200» вышла на улицу, чтобы поообщаться с людьми после выборов - и люди понимают важность изменений, если им это объяснить.
«Мой опыт 2008 и 2009 годов был очень тяжелым: мы урезали зарплаты и отменили субсидии. Эта коалиция, которая дошла до конца, добилась гораздо лучших результатов на выборах», - напомнил Цахкна о временах правления второго правительства Андруса Ансипа, когда коалицию сформировали Партия реформ и IRL.
«Не стоит беспокоиться о том, как обстоят дела с рейтингами. Мы должны исправить положение. Свет в конце туннеля, который мы обещали, это не встречный поезд, а сигнал о том, что жизнь налаживается. Пусть они там высматривают свой рейтинг, мы будем действовать», - добавил Цахкна.