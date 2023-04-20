Распространение птичьего гриппа продолжает представлять серьезную угрозу

В этом году во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Италии выявлена смерть от высокопатогенного гриппа птиц более 3000 диких птиц, большинство из них относится к семейству чайковых.

«Поэтому присутствие и распространение вируса гриппа птиц в популяции перелетных и местных птиц продолжает представлять реальную и серьезную угрозу для птицеводства, - написал департамент Эстонскому союзу городов и волостей. - Может оказаться, что из-за высокопатогенного гриппа птиц возрастет смертность диких птиц и в Эстонии, а тем самым местным самоуправлениям придется убирать на своей территории больше птичьих трупов, чем обычно».