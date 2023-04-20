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Предприниматель – молодежи ⟩ Вместо гимназии освойте одну из этих трех профессий, сразу будете зарабатывать больше родителей

Вельо Коннимойс
, Основатель и руководитель Radius Machining, председатель совета Союза машиностроительной промышленно
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Желающие поступить в гимназию ждут экзамена. Фото иллюстративное.
Желающие поступить в гимназию ждут экзамена. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Вполне реально, что в 20 лет можно за свои навыки получать зарплату в 2000 евро и при этом получать высшее образование, заявляет основатель компании Radius Machining, производящей детали космических и ядерных технологий, Вельо Коннимойс.

Диплом гимназии о получении только теоретических знаний ставит молодых людей на рынке труда во все более неважное положение. На мой взгляд, в лучшем положении находятся те, кто к концу получения среднего образования умеет программировать и управлять роботами или писать программы, а также готов продолжать учебу в университете.

2000 евро в месяц и параллельно учеба в университете

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