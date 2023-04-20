Вполне реально, что в 20 лет можно за свои навыки получать зарплату в 2000 евро и при этом получать высшее образование, заявляет основатель компании Radius Machining, производящей детали космических и ядерных технологий, Вельо Коннимойс.
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Предприниматель – молодежи ⟩ Вместо гимназии освойте одну из этих трех профессий, сразу будете зарабатывать больше родителей
Диплом гимназии о получении только теоретических знаний ставит молодых людей на рынке труда во все более неважное положение. На мой взгляд, в лучшем положении находятся те, кто к концу получения среднего образования умеет программировать и управлять роботами или писать программы, а также готов продолжать учебу в университете.