Предприниматель – молодежи ⟩ Вместо гимназии освойте одну из этих трех профессий, сразу будете зарабатывать больше родителей

Диплом гимназии о получении только теоретических знаний ставит молодых людей на рынке труда во все более неважное положение. На мой взгляд, в лучшем положении находятся те, кто к концу получения среднего образования умеет программировать и управлять роботами или писать программы, а также готов продолжать учебу в университете.