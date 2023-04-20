Число российских миллиардеров выросло, несмотря на санкции

За последний год состояние российских богачей продолжает расти, несмотря на санкции Запада против Москвы.
Общее состояние российских миллиардеров увеличилось с 353 миллиардов долларов в прошлом году до 505 миллиардов долларов в этом году. Это означает, что каждый из них заработал в среднем 600 миллионов долларов, согласно опубликованному вчера вечером списку миллиардеров мира от Forbes.
Также увеличилось число российских миллиардеров. Если в прошлом году в клубе ультрабогатых было 88 россиян, то в этом году их уже 110.