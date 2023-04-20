ВИДЕО ⟩ Ракета Илона Маска взорвалась через несколько минут после старта

Запуск оказался успешным лишь частично: в отличие от первой попытки, ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались. «Неконтролируемое рассоединение» - так это назвали в трансляции Space X, пишет русская служба Би-би-си.

По плану, первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship - выйти в космос.

Несмотря на аварию, компания Space X заявила, что считает этот испытательный запуск успешным.

Высота корабля и ракеты-носителя вместе составляла почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышала мощность самой мощной из построенных до сих пор ракет.