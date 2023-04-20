Аукцион провалился: полиция не смогла продать редкий Mercedes-Benz

Напомним, что автомобиль был не в лучшем состоянии. По всему кузову автомобиля имеются повреждения краски и царапины. С краской на задних фарах и капоте тоже есть проблемы. На левой задней фаре и вокруг нее есть царапины. Салон автомобиля грязный, сиденья в печальном состоянии. У машины могут быть и другие дефекты, которые не были выявлены при первичном осмотре.