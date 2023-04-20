Аукцион провалился: полиция не смогла продать редкий Mercedes-Benz

Управляющий имуществом Департамента полиции и погранохраны выставил на аукцион Mercedes-Benz 560SLi 1988 года выпуска. Машина имела пробег 172 658 километров, а ее стартовая цена составляла 13 000 евро.
Аукцион закончился в среду днем тем, что ни одного предложения о покупке автомобиля не поступило.
Напомним, что автомобиль был не в лучшем состоянии. По всему кузову автомобиля имеются повреждения краски и царапины. С краской на задних фарах и капоте тоже есть проблемы. На левой задней фаре и вокруг нее есть царапины. Салон автомобиля грязный, сиденья в печальном состоянии. У машины могут быть и другие дефекты, которые не были выявлены при первичном осмотре.