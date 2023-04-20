Правительство поддержало: Эстония отправит необходимые Украине боеприпасы

«Инициатива Эстонии отправить миллион снарядов в Украину с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза, и теперь Украине нужны быстрые решения от ее европейских союзников, чтобы эти снаряды действительно добрались до Украины. Другими словами, после большого и быстрого политического шага, следующий шаг - фасовать снаряды и отправлять их в Украину, что мы и делаем этим пакетом», - сказал Певкур.

Новый пакет помощи Эстонии состоит из 155-мм снарядов. Кроме того, Эстония пожертвует Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к ручному огнестрельному оружию.