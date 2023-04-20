Алар Карис: Америка и Европа борются за общие идеалы

«Америка и Европа борются за одно и то же - во-первых, за наши общие ценности и, во-вторых, за нашу общую безопасность, - сказал глава эстонского государства. - Я сомневаюсь, что мы сможем более успешно отстаивать европейские интересы в одиночку, и я также не думаю, что США могут добиться больших успехов без Европы».

По словам главы эстонского государства, призывы к разделению США и Европы служат интересам России и Китая, и не в наших интересах говорить о преодолении вызовов безопасности Тихоокеанского региона и Европы как о взаимоисключающих усилиях.

«Европейцы, безусловно, опасаются, что переориентация США на Азию и Тихий океан неизбежно будет означать меньшую приверженность интересам Европы, но военное присутствие американских войск в Европе скорее увеличилось, торговля находится на рекордно высоком уровне, и политический диалог силен», - сказал президент Карис.

По словам эстонского президента, роль США как никогда важна для европейской безопасности. «В НАТО просто нет замены военному потенциалу США, в том числе надежному ядерному сдерживанию», - сказал президент Карис.

Говоря об агрессивной войне России в Украине, президент Карис сказал, что на карту поставлено гораздо больше, чем будущее Украины, Восточной Европы или Европы. «Это вызов всей архитектуре евроатлантической безопасности, это попытка разорвать трансатлантическую связь между Америкой и Европой и снизить глобальную роль Америки», - заявил президент Карис.