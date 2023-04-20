Впервые за два года: внешнеторговый баланс еврозоны оказался профицитным

Профицит внешнеторгового баланса зафиксирован в еврозоне впервые с сентября 2021 года.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в феврале на 7,6% в годовом выражении - до 232,7 миллиарда евро, импорт - на 1,1%, до 228,1 миллиарда.

В Евросоюзе февральский профицит внешнеторгового баланса составил 4,8 миллиарда евро против дефицита в 34,6 миллиарда евро в январе. Экспорт товаров из ЕС в феврале увеличился в годовом выражении на 8% — до 207,7 миллиарда евро, импорт уменьшился на 2,8% - до 202,9 миллиарда.

По данным Евростата, в феврале этого года экспорт из стран Балтии вырос только в Латвии и Литве.

Литовский экспорт в феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 6% до 6,5 млрд евро, латышский - на 10 % до 3,5 млрд евро, а в Эстонии – на 4% до 3 млрд евро.

Литовский импорт вырос на 6% до 7,3 млрд евро, импорт Латвии - на 11% до 4 млрд евро, а Эстонии – на 4% до 3,4 млрд евро.