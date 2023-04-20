«Новости в 7» за 20 апреля: коалиция заседает - оппозиция протестует, в Нарве у власти бывшие противники, уникальная продукция от студентов-художников и освоение новых творческих техник

Сегодня в выпуске:

- Новый состав правительства Эстонии собрался на свое первое заседание. Чему оно было посвящено и какой аккомпанемент для министров подготовили оппозиционные центристы?

- Новости по стране: птичий грипп набирает обороты, завершен ремонт железной дороги между таллинном и Палдиски и производители мясной и хлебобулочной продукции несут серьезные убытки

- В нарвском городском собрании - новая правящая коалиция. Как бывшие непримиримые оппоненты будут вместе управлять приграничным городом и какие направления станут приоритетными?

- Если вы ищете интересные и уникальные сувениры или идеи для подарка, то магазин временный магазин Академии художеств готов предложить яркие образцы творчества студентов. Наша съемочная группы знакомилась с ассортиментом и нюансами жизни молодых художников

- Мировые новости: почему в Йемене погибли десятки человек, за что освистали Макрона и что стало причиной яркой вспышки в небе над Киевом.

- Новости в семь продолжает овладевать различными новыми художественными навыками! На сей раз наша корреспондент посетила мастер-класс создания картин и украшений интерьера и готова поделиться полученными знаниями со зрителями.