Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 апреля: коалиция заседает - оппозиция протестует, в Нарве у власти бывшие противники, уникальная продукция от студентов-художников и освоение новых творческих техник
Сегодня в выпуске:
- Новый состав правительства Эстонии собрался на свое первое заседание. Чему оно было посвящено и какой аккомпанемент для министров подготовили оппозиционные центристы?
- Новости по стране: птичий грипп набирает обороты, завершен ремонт железной дороги между таллинном и Палдиски и производители мясной и хлебобулочной продукции несут серьезные убытки
- В нарвском городском собрании - новая правящая коалиция. Как бывшие непримиримые оппоненты будут вместе управлять приграничным городом и какие направления станут приоритетными?
- Если вы ищете интересные и уникальные сувениры или идеи для подарка, то магазин временный магазин Академии художеств готов предложить яркие образцы творчества студентов. Наша съемочная группы знакомилась с ассортиментом и нюансами жизни молодых художников
- Мировые новости: почему в Йемене погибли десятки человек, за что освистали Макрона и что стало причиной яркой вспышки в небе над Киевом.
- Новости в семь продолжает овладевать различными новыми художественными навыками! На сей раз наша корреспондент посетила мастер-класс создания картин и украшений интерьера и готова поделиться полученными знаниями со зрителями.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 апреля.