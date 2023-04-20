Провальный подход: российская нефть без проблем попадает в Европу

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) пишет, что санкции, направленные против российской нефти, не кажутся очень полезными. Фактически данные Международного агентства по энергетике показывают, что объемы экспорта российской нефти находятся на самом высоком уровне с апреля 2020 года. При этом Россия получила прибыль от нефтяного бизнеса около 13 миллиардов долларов, что на 40 процентов меньше, чем годом ранее.

В чем дело?

Фактически, в соответствии с санкциями, российскую сырую нефть запрещено перевозить морским путем в Европу. Через нефтепровод можно, хотя Германия и Польша также запретили это. Европейские компании страхуют транспортировку российской нефти в третьи страны только в том случае, если нефть покупается максимум за 60 долларов за баррель. Но почему-то в Европу все же поступает подозрительно много российской нефти.

NZZ указывает на то, что в то же время, когда появились санкции, спрос на дешевую российскую нефть в таких странах, как Китай, Индия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, вырос на 140 процентов по сравнению с предыдущим периодом. 70 процентов экспорта российской нефти направляется в эти страны.

При этом эти страны перерабатывают российскую нефть и продают ее в страны, которые установили ценовой потолок на российскую нефть.