В феврале этого года вступили в силу новые жесткие санкции против российской нефти и нефтепродуктов, но теперь Neue Zürcher Zeitung сообщает, что России удается эти санкции успешно обходить.
Провальный подход: российская нефть без проблем попадает в Европу
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) пишет, что санкции, направленные против российской нефти, не кажутся очень полезными. Фактически данные Международного агентства по энергетике показывают, что объемы экспорта российской нефти находятся на самом высоком уровне с апреля 2020 года. При этом Россия получила прибыль от нефтяного бизнеса около 13 миллиардов долларов, что на 40 процентов меньше, чем годом ранее.
В чем дело?
Фактически, в соответствии с санкциями, российскую сырую нефть запрещено перевозить морским путем в Европу. Через нефтепровод можно, хотя Германия и Польша также запретили это. Европейские компании страхуют транспортировку российской нефти в третьи страны только в том случае, если нефть покупается максимум за 60 долларов за баррель. Но почему-то в Европу все же поступает подозрительно много российской нефти.
NZZ указывает на то, что в то же время, когда появились санкции, спрос на дешевую российскую нефть в таких странах, как Китай, Индия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, вырос на 140 процентов по сравнению с предыдущим периодом. 70 процентов экспорта российской нефти направляется в эти страны.
При этом эти страны перерабатывают российскую нефть и продают ее в страны, которые установили ценовой потолок на российскую нефть.
То есть нам, потому что, согласно данным NZZ, в странах G7 и Европейского союза увеличился спрос на нефть из стран, которые занимаются бизнесом с Россией. Например, бензин и дизельное топливо импортируют из Китая и Индии.
Цифры следующие: страны Европейского союза, США, Великобритания и Австралия увеличили импорт нефти из перечисленных третьих стран на 80 процентов в денежном выражении - до 18,7 миллиарда долларов. Если смотреть только на объем, то импорт вырос на 26 процентов по сравнению с предвоенным временем.
Юридически все корректно, потому что нефть, переработанная в третьих странах, уже не является нефтью России, а является нефтью Индии или Турции. Согласно данным NZZ, более половины нефти России транспортируется на судах западных стран. Кроме того, Россия скупает нефтяные танкеры в плохом состоянии и таким образом создает свой теневой флот, с помощью которого занимается нефтяным бизнесом.
Это тоже юридически корректно, пока цена на нефтяной баррель из России остается ниже установленной в санкциях отметки в 60 долларов. NZZ пишет, что цена на нефть марки Urals чуть-чуть ниже этой отметки, но марка Espo, которую перевозят через порты Тихого океана, с декабря стоит уже дороже 60 долларов.