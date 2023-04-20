ФОТО И ВИДЕО ⟩ Горит известный ресторан

По словам очевидцев, пожар начался с крыши и огонь распространялся по дому с очень большой скоростью. Спасательная команда получила вызов вскоре после восьми часов вечера, поэтому работы по тушению продолжаются.

Войти в здание для проведения работ в первый час не удалось и спасатели тушили пожар, стоя на лестницах и подъемниках пожарных машин.

В 21:21 крупное пламя на крыше удалось потушить и спасатели смогли войти в здание.

Улица Компаний закрыта для движения транспорта на время проведения работ по тушению пожара. Возле места происшествия собралось большое количество людей, чтобы наблюдать за тушением пожара. По словам очевидцев, спасатели отреагировали на вызов быстро и большими силами. Спустя час после начала возгорания еще неизвестно, находились ли в здании люди.