Фестивалю конного спорта Tallinn International Horse Show присовен высокий статус

Эстонская федерация конного спорта приняла решение повысить уровень конного шоу Tallinn International Horse Show с двух до трех звезд. Это изменение даст возможность предложить публике спортивное зрелище более высокого уровня с участием лучших спортсменов Европы.
По словам генерального секретаря Эстонской федерации конного спорта Рийны Пилль, трехзвездочный уровень в контексте конных соревнований означает, что в рамках мероприятия проводятся три соревнования рейтинга Longines, благодаря которым можно набрать очки, которые идут в зачет в мировой рейтинговой таблице.
«Призовой фонд для этих гонок был предоставлен FEI, Международной федерацией конного спорта, и он достаточно привлекателен для того, чтобы привлечь на соревнования в Таллинне высококлассных наездников из других стран, а не только соседей», — пояснила она.
По ее словам, организаторы Tallinn International Horse Show уже давно хотели поднять уровень состязаний, но решение зависело прежде всего от финансовых возможностей.
«В этом году мы отмечаем двадцатую годовщину нашего фестиваля, и я рада, что наши сторонники поддержали эту инициативу. Теперь мы можем сказать, что вышли на новый этап», — сказала Пилль.
Tallinn International Horse Show – это международное спортивное мероприятие, которое сочетает в себе как профессиональный конный спорт, так и развлечения для всей семьи. В подготовке и проведении трехдневного мероприятия участвуют более 200 волонтеров и тысячи зрителей. Таллиннское международное конное шоу организует Эстонская федерация конного спорта.