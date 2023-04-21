Фестивалю конного спорта Tallinn International Horse Show присовен высокий статус

По словам генерального секретаря Эстонской федерации конного спорта Рийны Пилль, трехзвездочный уровень в контексте конных соревнований означает, что в рамках мероприятия проводятся три соревнования рейтинга Longines, благодаря которым можно набрать очки, которые идут в зачет в мировой рейтинговой таблице.

«Призовой фонд для этих гонок был предоставлен FEI, Международной федерацией конного спорта, и он достаточно привлекателен для того, чтобы привлечь на соревнования в Таллинне высококлассных наездников из других стран, а не только соседей», — пояснила она.

По ее словам, организаторы Tallinn International Horse Show уже давно хотели поднять уровень состязаний, но решение зависело прежде всего от финансовых возможностей.

«В этом году мы отмечаем двадцатую годовщину нашего фестиваля, и я рада, что наши сторонники поддержали эту инициативу. Теперь мы можем сказать, что вышли на новый этап», — сказала Пилль.