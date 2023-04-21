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На этих выходных в Тарту можно будет увидеть самые совершенные фигуры Эстонии

Рекордное количество участников!
rus.postimees.ee
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Фото: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

В эту субботу, 22 апреля, в Тартуском доме спорта A.Le Coq Sport пройдут соревнования на Кубок Эстонии по культуризму и фитнесу.

На сцене можно будет увидеть как профессионалов в том числе и международного уровня, так и начинающих спортсменов.

Предусмотрены состязания в различных категориях и возрастных классах как для мужчин, так и для женщин. В этот раз зарегистрировалось рекордное количество участников.

Основные соревнования начнутся в 15.00, детские соревнования по фитнесу начнутся в 12.00.

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