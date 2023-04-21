На этих выходных в Тарту можно будет увидеть самые совершенные фигуры Эстонии

На сцене можно будет увидеть как профессионалов в том числе и международного уровня, так и начинающих спортсменов.

Предусмотрены состязания в различных категориях и возрастных классах как для мужчин, так и для женщин. В этот раз зарегистрировалось рекордное количество участников.