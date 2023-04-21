Недавно перенесший коронавирус штангист установил рекорд Эстонии

33-летнему Пенту со второй попытки в рывке удалось поднять 145 кг, а в толчке – 177 кг. Затем Пент пытался одолеть 185 кг, но в этот раз этот вес ему не покорился.

Несмотря на это, Пент побил рекорд Эстонии по общей сумме (322 кг). Предыдущий рекорд Эстонии был установлен прошлым летом, когда Пент на соревнованиях в Тиране (Албания) показал результат 320 кг (145 + 175).

В своем интервью Õhtuleht рекордсмен сказал, что доволен результатом, тем более, что непосредственно накануне чемпионата Европы он в четвертый раз перенес коронавирус, а также пережил болезненное падение.

С таким результатом Пент занял десятое место на чемпионате Европы. Золотую медаль завоевал 18-летний болгарин Карлос Насар, установивший также и мировой рекорд, набрав в общей сложности вес в 395 кг (174 кг + 221 кг).

Армянин Андраник Карапетян завоевал серебро с 374 кг (178 кг + 196 кг), а Марин Робу из Молдовы завоевал бронзу с 364 кг (166 кг + 198 кг).