Рейтинг реформистов упал до отметки начала 2022 года

По данным социологической службы Kantar Emor, возглавляющая правительство Партия реформ в апреле потеряла треть своей поддержки, и ее рейтинг снизился до самого низкого уровня с февраля 2022 года, пишет Rus.ERR.
Рейтинг реформистов, который месяцем ранее, до и сразу после парламентских выборов, составлял 29%, в апреле снизился до 23%, что является самым низким уровнем с февраля 2022 года.
Часть ранее поддерживавших Партию реформ респондентов перешла к оппозиционной Центристской партии: в апреле ее поддержали 17% вместо 15% месяцем ранее.
Поддержка также входящих в коалицию Социал-демократической партии и партии «Ээсти 200», при этом, по сравнению с мартом осталась практически неизменной, составив 12% и 17%, соответственно.
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