Рейтинг реформистов упал до отметки начала 2022 года

Рейтинг реформистов, который месяцем ранее, до и сразу после парламентских выборов, составлял 29%, в апреле снизился до 23%, что является самым низким уровнем с февраля 2022 года.

Часть ранее поддерживавших Партию реформ респондентов перешла к оппозиционной Центристской партии: в апреле ее поддержали 17% вместо 15% месяцем ранее.