Украинская горилка понемногу вытесняет русскую водку с мировых прилавков. Ее производители надеются на ускорение процесса

Юрий Сорочинский Фото: Nemiroff

После того, как Россия напала на Украину, во многих странах мира стали убирать с полок магазинов российскую водку. Это открыло новые возможности для украинских марок - и производители некоторых из них говорят о росте продаж.

«Мы благодарны нашим покупателям за границей, которые выбирают "Немирофф" из чувства солидарности с Украиной. На сердце становится тепло, когда видишь, как люди, принимая решение, что купить, поддерживают нашу страну», - говорит глава украинской компании «Немирофф» Юрий Сорочинский.

Горилка «Немирофф» - родом из городка Немиров в Винницкой области. На эту компанию приходится почти половина украинского экспорта водки, и на своем сайте «Немирофф» сообщает, что в прошлом году увеличил экспорт на 32% - несмотря на то, что в самом начале войны из-за временно введенного правительством сухого закона пришлось на месяц полностью остановить производство.