Военный самолет РФ уронил авиабомбу на Белгород

«20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование»,- говорится в сообщении министерства. Других подробностей Минобороны РФ не обнародовало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что после взрыва «на перекрестке одной из центральных улиц (Ватутина - Губкина. - Ред.) образовалась огромная воронка радиусом 20 метров». «Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», - отмечалось в его посте.

Губернатор: от взрыва бомбы пострадали два человека

Позже Гладков сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека: «Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте». Кроме того, по словам губернатора, в Белгороде были повреждены четыре квартиры в многоэтажном доме и четыре автомобиля.

Между тем Telegram-канал «Жесть Белгород» написал, что в результате взрыва на крышу магазина «Пятерочка» ударной волной отбросило автомобиль.