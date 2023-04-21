Строительство ощутимо подорожало: названы главные факторы роста цен

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов и подразделяется на три основных группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчете индекса цен на строительство учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчете индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в первом квартале в сравнении с тем же периодом 2022 года на рост индекса больше всего повлияло подорожание материалов, на долю которого пришлось 68% общего роста индекса: «По сравнению с четвертым кварталом прошлого года затраты на оплату труда выросли на 1,8%, на оборудование — на 2,2%, а на материалы — на 1,3%». Цены на древесину и металл, а также на изделия из них в основном начали снижаться.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы вырос на 1,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и на 13,5% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

Изменение индекса цен на строительство, I квартал 2023

IV квартал 2022 –

I квартал 2023, % I квартал 2022 –

I квартал 2023, % ВСЕГО 1,5 12,6 Рабочая сила 1,8 9,2 Строительная техника 2,2 13,9 Стройматериалы 1,3 14,2 Индекс цен на строительство частных домов 1,7 11,2 Индекс цен на строительство многоквартирных домов 1,9 14,1 Индекс цен на строительство промышленных зданий 2,0 12,2 Индекс цен на строительство служебных зданий 1,5 11,2

Изменение индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы, I квартал 2023

IV квартал 2022 –

I квартал 2023, % I квартал 2022 –

I квартал 2023, % ВСЕГО 1,3 13,5 Рабочая сила 1,9 9,1 Строительная техника 1,8 10,7 Стройматериалы 1,0 15,8