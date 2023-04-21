По Ласнамяэ расставлены охранники

Охрана будет работать в парке Тондираба, парке Асундузе, на променаде Паэ, на площадке у центра культуры «Линдакиви», в парке Тондилоо и на зелёных зонах Махтра.

«Основываясь на статистике Департамента полиции и погранохраны, а также на обратной связи жителей, мы решили в этом году расширить охранную услугу. Теперь вместо двух она будет предоставляться в шести разных частях района, где имеются схожие проблемы, связанные с распитием спиртных напитков в общественных местах. В некоторых из этих мест управа также установит камеры наблюдения для обеспечения безопасности и чувства защищённости жителей», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила: «Будучи единицей местного самоуправления, мы делаем все возможное, но эти меры не искореняют, а лишь смягчают сложившуюся в определенных точках ситуацию. Чтобы эффективно решать такого рода проблемы, государство должно разработать новые меры или пакет социальной помощи и больше заниматься злоупотребляющими спиртными напитками жителями».

По заказу управы района Ласнамяэ с 21 апреля по 30 октября в шести разных частях района будет предоставляться услуга охраны. Охрана будет патрулировать участки не менее 2 раз в день в будние дни (с понедельника по пятницу) и не менее 3 раз в день в выходные (суббота и воскресенье) и реагировать в случае нарушений.

Адреса патрулируемых объектов:

Парк Тондираба – со стороны улиц Паасику, Мустакиви теэ, Куукиви и Варраку.

Парк Асундузе – по адресу ул. Асундузе, 7h.

Променад Паэ – ул. Паэ, 68а, от парковки около Паэ, 80 до улицы Паэкааре.

Площадь Линдакиви – ул. Я. Коорти, 24.

Парк Тондилоо – ул. Муху, 8b и 10b, ул. Кивила, 23, Линнамяэ теэ, 28а.

Зеленые зоны Махтра – ул. Махтра, 12а (территория между ул. Махтра, 9, 10,16 и 24 // 26) и ул. Махтра, 44а.