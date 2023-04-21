Эксперт: вместо автомобильного налога правительству надо навести порядок на рынке труда

А именно, на рынке труда уже годами путем разных схем формируются рабочие места с низкой заработной платой. Так называемые «схемы» возникли из-за требования эстонского государства платить иностранному работнику как минимум среднюю эстонскую зарплату, то есть 1685 евро.

Очевидно, что такие требования не приносят нам больше хороших топ-специалистов, а, наоборот, сдерживают экономическую среду и инвестиции, потому что для эстоноземельцев охраняется и сохраняется более простая работа. К сожалению, условие средней заработной платы распространяется на все рабочие должности и не учитывает тот факт, что большинство людей, живущих в Эстонии, не получают такой высокой заработной платы.

Местной рабочей силы не хватает, и поэтому спрос на рынке острый даже на более простые должности, и при этом мы находимся в ситуации, когда иностранные рабочие приезжают в Эстонию с трудовым договором из другой страны Европейского союза, например, из Польши, или даже как обычные туристы, не имеющие трудового договора вообще ни с одной страной.