«Русский разлом». Михаил Козырев о своем фильме про россиян во время войны

- Очень хороший вопрос. У меня нет готового ответа. Но в самом начале работы над фильмом еще весной 2022 года у меня было понимание, что теперь неизбежно пойдут гробы по стране, и когда в каждом доме будет «груз 200», а об этом будет знать весь дом, матери выйдут на улицы с протестами, чтобы прекратить хоронить своих сыновей. Но потом я понял, что не выйдут. Нет такого эффекта. В случае с нашим героем смерть сына только утверждает его отца в той вере, которая у него была. Смерть как бы отсекает сомнения в том, что это может быть неправильный и преступный путь. Что смыслы, за которые умирает его сын, ложь. Что декларируемое пропагандой не соответствует действительности. Смерть закрывает эти сомнения. Она оборачивается такой болью, которая исключает вопрос о том правильно ли это было. Во всяком случае для отца.



А для сестры убитого солдата еще не закрывает, как мы видим в кадре. Смерть солдат в Украине утверждает родственников в правильности принятых решений. И это же ужас. В том числе и потому, что такого будет больше. И все равно обобщать нельзя. У разных людей горе приводит к разным мыслям в голове. Если я сам раньше склонялся к тому, что смерть близкого человека должна ужаснуть, поставить много вопросов, то теперь вижу, что это чувство не свойственно большинству.