Борис Тух ⟩ Шекспир как предчувствие

Клавдио, возможно, единственный персонаж пьесы, который вызывает сочувствие создателей спектакля. Изабелла? Нет! У Лауры Петерсон Аардам героиня слишком непреклонна и слишком зациклена на себе самой, чтобы испытывать к ней симпатии. Для этой девушки ее добродетель – предмет особой гордости, скорее – тщеславия; пожертвовать ей ради спасения жизни брата она не намерена. В твердости она не уступит самому Анджело – и режиссер подчеркивает это мизансценой: девушка и тиран ведут диалог с двух платформ, отдаленных друг от друга, интонации жестки и холодны, это уже состязание в жесткости позиций. Самопожертвование? Да ни за что! При жизни Шекспира основной конфликт этой пьесы воспринимался не так, как его воспринимаем мы: зритель начала XVII века верил, что Изабелла могла бы отдать за брата жизнь (во всяком случае это признание вложено в ее уста), но не может пожертвовать честью. Клавдио для того, чтобы сохранить свою жизнь, решался пожертвовав честью сестры. Что важнее для человека — жизнь или честь? Честь! Если речь идет о своей жизни. Но в спектакле Лембита Петерсона подчеркнуто, что герой готов пожертвовать чужой честью, а героиня – чужой жизнью. И кто знает, восхищался ли Шекспир твердостью Изабеллы или горько усмехался: нет, в такой ситуации никто не готов чем-то пожертвовать во имя ближнего своего. Сегодня – к сожалению – мы то и дело убеждаемся в этом.