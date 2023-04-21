Как выбор места жительства может помочь сэкономить деньги и сохранить окружающую среду?

Хотя цены на жилье в городах в последние годы резко выросли, прежде чем переезжать в сельскую местность, следует подумать о сопутствующих расходах, которые могут оказать долгосрочное влияние на ваш кошелек, считает руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Выбирая место для квартиры или дома, обычно ориентируются на близость необходимой инфраструктуры. Например, местоположение в городе выбирается исходя из близости к общественному транспорту и месту работы. Также предпочтительно жить в районе, где есть продуктовые магазины, детские сады и школы. Это очень экологично, так как чем меньше человек ездит на машине, тем меньше его углеродный след.
Центр города – дорого, но экологично
Жизнь в центре города особенно подходит для тех, кто работает в городе. Благодаря небольшим расстояниям жители центра города экономят время и деньги, которые были бы потрачены, например, на дорогу на работу утром и обратно домой вечером. Также дополнительным преимуществом является активная культурная жизнь, широкий выбор развлечений – театры, кафе, музеи и возможность заниматься в спортивных клубах. Однако жителям пригорода или сельской местности такие поездки нужно планировать заранее.
Переезду в центр города обычно препятствуют высокие цены на недвижимость. Стоимость квадратного метра квартиры в центре города значительно выше, чем стоимость квартиры в спальном районе. Для владельцев автомобилей парковка также является головной болью, если парковочное место не было приобретено вместе с квартирой, а места быстро заполняются. С другой стороны, недвижимость в центре города более ликвидна, поэтому ее легче продать в случае необходимости.
Квартира в спальных районах и пригородах дешевле, но требует времени на дорогу
Основным преимуществом жилого района с многоквартирными домами по сравнению с центром города является гораздо более низкая цена. В прошлом году, по данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартиры в Ласнамяэ составляла 2422 евро, в Мустамяэ - 2484 евро, в Нымме - 2603 евро, в Хааберсти - 2826 евро, в Пирита - 2926 евро и в Кристийне - 2984 евро. В то же время, например, средняя цена квадратного метра квартиры в центре города составляла 3447 евро. В районах с большими многоквартирными домами больше нет места для новых застроек, поэтому на продажу выставляются старые квартиры, планировка и экономичность которых в основном уступают более новым объектам. Поэтому покупателям следует также учитывать необходимость проведения ремонтных работ.
В более отдаленных районах города необходимо тщательно изучить вопрос сообщения с центром, поскольку проживание в пределах 10 км от места работы означает, что ежедневная поездка на автомобиле в оба конца производит около 3,2 кг углекислого газа. Это около 900 килограммов в год. Помимо воздействия на окружающую среду, ежедневные поездки на автомобиле означают необходимость мириться с частыми пробками, повышенным расходом топлива и временными задержками. Поэтому разумно выбирать район проживания с идеальным сообщением с центром города на автобусе или поезде.
Жизнь в сельской местности – для любителей тишины и покоя
Жизнь в сельской местности может быть экономичным и экологически чистым выбором, если ваше рабочее место находится рядом или если вы можете работать удаленно и вам не нужно каждый день ездить в город, например, чтобы отвезти детей в ясли или школу. В сельской местности жилье более доступно, и, в отличие от центра города, вы можете наслаждаться тишиной и уединением в собственном саду.
Люди, переезжающие подальше от города, обычно предпочитают частный дом, чтобы насладиться тишиной и покоем сельской местности. В то время как средняя цена застроенной жилой земли в Харьюмаа в прошлом году составляла около 250 000 евро, средняя цена в остальной Эстонии была как минимум вдвое ниже, за исключением Тартумаа. Например, в Рапласком уезде участок земли с домом стоил почти 95 000 евро, в Вильяндиском уезде – 68 000 евро, а в Ляэне-Вирумаа – 77 000 евро.
Недостатком часто является скромная инфраструктура. В Эстонии много красивых сельских районов, где общественный транспорт ходит один-два раза в день, а ближайший магазин находится в нескольких километрах. Это означает, что вам придется чаще пользоваться автомобилем, что может быть очень дорого в условиях растущих цен на топливо. С другой стороны, у частных домовладельцев есть больше возможностей, например, установка энергосберегающих решений, таких как солнечные батареи и пункты зарядки электромобилей, которые могут помочь им сохранить окружающую среду при выполнении повседневной деятельности.