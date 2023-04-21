Как выбор места жительства может помочь сэкономить деньги и сохранить окружающую среду?

Основным преимуществом жилого района с многоквартирными домами по сравнению с центром города является гораздо более низкая цена. В прошлом году, по данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартиры в Ласнамяэ составляла 2422 евро, в Мустамяэ - 2484 евро, в Нымме - 2603 евро, в Хааберсти - 2826 евро, в Пирита - 2926 евро и в Кристийне - 2984 евро. В то же время, например, средняя цена квадратного метра квартиры в центре города составляла 3447 евро. В районах с большими многоквартирными домами больше нет места для новых застроек, поэтому на продажу выставляются старые квартиры, планировка и экономичность которых в основном уступают более новым объектам. Поэтому покупателям следует также учитывать необходимость проведения ремонтных работ.

В более отдаленных районах города необходимо тщательно изучить вопрос сообщения с центром, поскольку проживание в пределах 10 км от места работы означает, что ежедневная поездка на автомобиле в оба конца производит около 3,2 кг углекислого газа. Это около 900 килограммов в год. Помимо воздействия на окружающую среду, ежедневные поездки на автомобиле означают необходимость мириться с частыми пробками, повышенным расходом топлива и временными задержками. Поэтому разумно выбирать район проживания с идеальным сообщением с центром города на автобусе или поезде.

Жизнь в сельской местности – для любителей тишины и покоя