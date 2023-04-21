Художница, картины которой выставляются в зарубежных галереях, фотограф, дизайнер, творческая личность, красивая женщина и любящая мать пятилетнего сына. Такой была 32-летняя жительница Латвии Татьяна Маслакова-Веселова, которую на Пасху нашли мертвой в Риге во дворе дома номер 10 по улице Сколас: там, где она не должна была находиться. Обстоятельства трагедии туманны, поэтому близкие просят делиться любой информацией, которая может помочь в расследовании дела, пишет Rus.TVNET. Почему оборвалась жизнь многообещающей художницы, карьера которой, в принципе, только начиналась и у которой были большие планы на жизнь и любящая семья?

10 апреля около шести вечера жители дома на улице Сколас, 10, нашли во дворе молодую женщину без признаков жизни. Это была Татьяна Маслакова-Веселова, у которой в перспективе была карьера художницы, выставки, мечта о своем творческом агентстве и долгая счастливая жизнь.

Что произошло с Таней, почему ее нашли в месте, с которым ее ничто не связывало? Может быть, кто-то привел ее туда силой?

Вопросов больше, чем ответов, однако ясно одно: обстоятельства смерти Маслаковой-Веселовой вызывают подозрения. Результаты судмедэкспертизы еще неизвестны, однако в соцсетях уже распространилась версия о самоубийстве. Не исключено, что она упала с высоты. Как и когда именно Татьяна умерла - вечером после исчезновения или позже - пока неизвестно.

Анастасия, двоюродная сестра Татьяны, указывает на необычное обстоятельство, а именно попасть во двор дома можно только через подъезд, а не через арку, ведущую с улицы, как можно было подумать.

Таким образом, оказаться там случайно она не могла.

Пока известно, что в последний раз видеокамеры зафиксировали Татьяну 9 апреля в 22.29 на перекрестке улиц Тербатас и Элизабетес. Дальнейший маршрут ее перемещения неизвестен. Анастасия Маслакова обращалась за помощью к каждому, кто вечером в воскресенье находился в районе улиц Лачплеша и Сколас, с просьбой поделиться информацией, которая может помочь выяснить обстоятельства смерти ее родственницы: может быть, видеорегистратор автомобиля или мотоцикла зафиксировал Татьяну или что-то подозрительное.