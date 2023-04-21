Фото: завершена суперграфика туннеля под Эхитаяте-теэ

«Управа Нымме уже получила несколько хороших отзывов и комментариев, что выполненная работа превзошла все ожидания. Местным жителям было интересно наблюдать за процессом создания, а теперь есть возможность насладиться полной картиной», - пригласил глава района посмотреть готовую суперграфику.

Новая суперграфика была создана в туннеле Нымме под Эхитаяте-теэ, который имеет общую длину около 40 метров и диаметр около шести метров. Суперграфика была выполнена в два этапа. На первом этапе были созданы изображения на боковых частях тоннеля, а на втором этапе завершены работы над потолком тоннеля.