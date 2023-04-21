В четверг, 20 апреля, вечером загорелось большое каменное здание на улице Компаний в центре Тарту, где, помимо прочего, расположены ресторан La Dolce Vita, кальянный бар Shisha, а также городская библиотека. При тушении пожара спасатели выполняли сложные задачи до полуночи, а кроме того, утром в пятницу им надо было провести дополнительные работы по тушению.
Фото с дрона ⟩ Крупный пожар в здании ресторана, бара и библиотеки: работы по тушению велись и утром
Пожар вспыхнул в доме на улице Компаний, 10 в 20.00. Огонь очень быстро распространился по лофту, и спасателям потребовалось несколько часов, чтобы взять его под контроль.
В 22.30 руководитель спасательных работ смог подтвердить, что распространение огня ограничено. Тогда также было ясно, что огонь с чердачного этажа дальше не распространялся.
Работы по тушению продолжались до двух часов ночи, но рано утром в пятницу спасатели получили сообщение, что с крыши снова идет дым. В шесть часов утра они прибыли на место и потушили ручным огнетушителем одну из начавших дымиться потолочных балок.
Известно, что в результате пожара никто не пострадал. Однако был нанесен большой материальный ущерб, в том числе Тартуской городской библиотеке.
Поскольку специалисты, которые отвечают за производство, приступили к осмотру места происшествия только утром в пятницу, причина пожара пока неизвестна.