Фото с дрона ⟩ Крупный пожар в здании ресторана, бара и библиотеки: работы по тушению велись и утром

Пожар вспыхнул в доме на улице Компаний, 10 в 20.00. Огонь очень быстро распространился по лофту, и спасателям потребовалось несколько часов, чтобы взять его под контроль.

В 22.30 руководитель спасательных работ смог подтвердить, что распространение огня ограничено. Тогда также было ясно, что огонь с чердачного этажа дальше не распространялся.

Работы по тушению продолжались до двух часов ночи, но рано утром в пятницу спасатели получили сообщение, что с крыши снова идет дым. В шесть часов утра они прибыли на место и потушили ручным огнетушителем одну из начавших дымиться потолочных балок.

Известно, что в результате пожара никто не пострадал. Однако был нанесен большой материальный ущерб, в том числе Тартуской городской библиотеке.