Магазины бьют тревогу: число попыток краж выросло скачкообразно

По данным охранного предприятия Viking Security, обеспечивающего порядок в магазинах Coop, Maxima и Selver, волна попыток краж захлестнула продуктовые магазины в небольших населенных пунктах.
Гораздо чаще, чем в прошлом году добычей воров становится алкоголь и другие дорогие товары. В охранной фирме считают, что поведение воров свидетельствует о растущем чувстве безнаказанности.
По словам Юхана Айя, начальника охраны Viking Security, по сравнению с прошлым годом картина этой весной в магазинах небольших городов и сельской местности изменилась в худшую сторону. «Число попыток краж увеличилось как минимум в два раза, а местами и в восемь раз», – заявил Айя.
По мнению Айя, вполне вероятно, что орудующие в больших городах воры обратили свои взоры и на близлежащие небольшие населенные пункты.
«Количество попыток краж увеличилось по всей Эстонии. Магазины в крупных городах заранее усилили меры безопасности. Возможно, именно поэтому профессиональные преступники переключились на небольшие сельские магазины, где, как они считают, с охраной дела обстоят гораздо хуже», – считает эксперт.
По словам Айя, в разных населенных пунктах проявляются разные модели поведения преступников. «Например, в Валга объектом воровского интереса был алкоголь, а количество попыток краж, которое обычно увеличивается перед Рождеством, в этом году так и осталось на рекордном уровне», – отметил Айя.
«В Отепя пытались украсть в больших количествах бритвенные лезвия. Это говорит о том, что это организованная система, потому что такой небольшой, но дорогой товар – типичный предмет, который пытаются украсть, а затем продать на черном рынке», – пояснил эксперт.
«В одном из магазинов в Синди, где имелась система видеонаблюдения и тревожная кнопка, наняли охранника, и за первые несколько дней он поймал троих воров и передал их полиции. Вероятно, не все из них были местными жителями, а, вероятно, речь идет о приехавших издалека гастролерах», — сказал представитель охранной фирмы и добавил, что этой весной в Пярну воры стали вести себя более агрессивно.
По сообщениям с передовой, поведение воров стало более наглым и агрессивным. «Уже осенью по всей Эстонии было видно, что попыток краж с применением физической силы было во много раз больше, чем в предыдущие годы», – сказал Айя.
По словам начальника охраны, все чаще бывают случаи, когда воры наведываются в магазин небольшими компаниями. Завладев необходимым товаром, они просто пытаются пробежать мимо работников магазина. «Охранникам уже приходилось применить силу и специальные средства, такие как газовый баллончик и наручники», – сказал Айя.
«Таким образом, можно заметить, что давление на магазины увеличилось как в крупных городах, так и особенно в сельской местности. Судя по всему, ситуация не улучшится, пока покупательная способность населения не начнет восстанавливаться. Пока экономические трудности заставляют людей считать копейки, к сожалению, будет спрос на товары, продаваемые по дешевке на черном рынке, которые организованные воровские группы пытаются вывезти из магазинов», – высказал мнение начальник охраны.