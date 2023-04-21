Магазины бьют тревогу: число попыток краж выросло скачкообразно

«В одном из магазинов в Синди, где имелась система видеонаблюдения и тревожная кнопка, наняли охранника, и за первые несколько дней он поймал троих воров и передал их полиции. Вероятно, не все из них были местными жителями, а, вероятно, речь идет о приехавших издалека гастролерах», — сказал представитель охранной фирмы и добавил, что этой весной в Пярну воры стали вести себя более агрессивно.

По сообщениям с передовой, поведение воров стало более наглым и агрессивным. «Уже осенью по всей Эстонии было видно, что попыток краж с применением физической силы было во много раз больше, чем в предыдущие годы», – сказал Айя.

По словам начальника охраны, все чаще бывают случаи, когда воры наведываются в магазин небольшими компаниями. Завладев необходимым товаром, они просто пытаются пробежать мимо работников магазина. «Охранникам уже приходилось применить силу и специальные средства, такие как газовый баллончик и наручники», – сказал Айя.