Взрыв в Белгороде из-за российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Что об этом известно

Телеграм-каналы опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой, как утверждается, виден момент взрыва в Белгороде. На черно-белых кадрах сначала слышен звук, похожий на свист, затем - тишина. Примерно через 12 секунд раздается громкий взрыв, который также виден на видео.

В комментариях прозвучало предположение, что боеприпас сначала углубился в землю и только потом взорвался. В пятницу утром в интернете появились видеозаписи, подтверждающие версию о взрыве фугаса с замедлителем: между ударом о землю предполагаемой авиабомбы и взрывом проходит примерно 18 секунд.

Позже губернатор написал о пострадавших - одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу №2, другая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, еще у одной пожилой женщины поднялось давление, и ее тоже госпитализировали.

Пострадали четыре квартиры многоквартирного дома по улице Шаландина (рядом с перекрестком) и четыре автомобиля, сообщил Гладков и опубликовал фотографии.

«По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд», - пообещал губернатор.