У людей тоже весеннее гнездование: ах, вот почему весной оживает рынок недвижимости!

Даже в нынешние непростые времена количество сделок с недвижимостью слегка возросло, а на рынке появились интересные объекты и платежеспособные покупатели. Оживление рынка недвижимости после зимней спячки прогнозируется каждый год. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман рассказал, почему это происходит.
«Для начала, никак нельзя оставить без внимания тот факт, что человек, по своей сути, животное, так что весеннее гнездование прописано в нашем ДНК. Мы можем относить себя к разумным или неразумным видам, но избавиться от зова природы нам не дано. Как только начинает таять снег, наступают солнечные дни, а на газонах показываются первые цветы, мы начинаем задумываться о новом доме.
Особенно сильное желание свить гнездо по весне после тяжелой зимы охватывает квартиросъемщиков и молодые семьи, только планирующие совместную жизнь. Хоть зимой мы и встречаем наступающий год под звуки салюта и брызги шампанского, на самом деле начало новой жизни у нас скорее связывается с весной, а не с новогодними обещаниями, сформулированными за двадцать секунд в новогоднюю ночь», – высказался Сооман.
«Во-вторых, весной дни становятся длиннее. Никто не будет выбирать кота в мешке, то есть покупать новую квартиру в метель или в непроглядной темноте. Людям нравится находиться вне дома в светлое время суток, так что с наступлением весны у нас больше времени на знакомство с интересующим объектом после окончания рабочего дня и до наступления темноты», – добавил он.
«Природа может звать нас во весь голос, на дворе может стоять полярный день, но если на улице холодно, то человека сложно выманить из дома. Весной температура становится приятно плюсовой, а знакомство с недвижимостью – это еще один повод выйти из четырех стен и подышать свежим воздухом, не закутываясь в сто одежек», – поделился своими наблюдениями Сооман, указав на третью причину весеннего оживления рынка недвижимости.
«Четвертый важный фактор – это просыпающаяся природа. Зеленый цвет успокаивает, в отличие от грязного месива на дорогах, характерного для нашего климата в холодное время года. Почки на деревьях и яркие цветы формируют эстетически приятную картину и делают недвижимость более привлекательной, свежей и желанной. Похожий эффект наблюдается в супермаркетах, когда знакомство с ассортиментом начинается с фруктового прилавка, что подчеркивает свежесть продаваемого товара», – пояснил Сооман.
«По всем вышеперечисленным причинам весной на рынке появляется больше предложений, поскольку увеличение светового дня и хорошая погода позволяют собственникам имущества больше времени уделять ремонту и вносить декоративные элементы в свой интерьер. Одним словом, застоявшийся за зиму товар приводят в порядок и снова выставляют на прилавок. Так что пятая причина в моем списке – это большой выбор, поскольку в ненастный ноябрьский день никто не будет рекламировать свой объект, если с продажей не горит», – добавил эксперт.
«Все вышесказанное еще не означает, что планировать покупку надо непременно на весну, потому что весной, как правило, растут и цены. Кроме того, лучшее время для оценки теплостойкости частных домов и старых квартир – это морозная зима; если вы хотите оценить уровень влажности почвы, то оптимальным сезоном будет ранняя весна в период таяния снега, а для осмотра растений на участке лучше дождаться стабильной теплой весенней погоды», – отметил он.