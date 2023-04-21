У людей тоже весеннее гнездование: ах, вот почему весной оживает рынок недвижимости!

«Для начала, никак нельзя оставить без внимания тот факт, что человек, по своей сути, животное, так что весеннее гнездование прописано в нашем ДНК. Мы можем относить себя к разумным или неразумным видам, но избавиться от зова природы нам не дано. Как только начинает таять снег, наступают солнечные дни, а на газонах показываются первые цветы, мы начинаем задумываться о новом доме.

Особенно сильное желание свить гнездо по весне после тяжелой зимы охватывает квартиросъемщиков и молодые семьи, только планирующие совместную жизнь. Хоть зимой мы и встречаем наступающий год под звуки салюта и брызги шампанского, на самом деле начало новой жизни у нас скорее связывается с весной, а не с новогодними обещаниями, сформулированными за двадцать секунд в новогоднюю ночь», – высказался Сооман.

«Во-вторых, весной дни становятся длиннее. Никто не будет выбирать кота в мешке, то есть покупать новую квартиру в метель или в непроглядной темноте. Людям нравится находиться вне дома в светлое время суток, так что с наступлением весны у нас больше времени на знакомство с интересующим объектом после окончания рабочего дня и до наступления темноты», – добавил он.