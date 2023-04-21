Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Рост цен на природный газ в сочетании с тем, что его добыча более экономически оправдана, чем поставки из других стран, вновь выдвинул на первый план возможность использования сланцевого газа.

«Анализ потенциала сланцевого газа в Польше был проведен несколько лет назад, и, насколько я понимаю, технические ресурсы значительны. Но экономически извлекаемые ресурсы в то время были существенно ограничены, учитывая цены на газ», - говорит варшавский юрист Роберт Зайдлер. «Цены на газ сейчас значительно выше, что потенциально позволяет создать разумную бизнес-модель для добычи сланцевого газа в Польше», - сказал Зайдлер в интервью DW.

Польша отложила сланцевую революцию

Первоначальный интерес инвесторов к разработке сланцевых месторождений угас, столкнувшись с сильным сопротивлением в обществе, налоговыми проблемами, задержками в регулировании и низким уровнем добычи из нескольких пробных скважин. Компании Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies отказались от проектов в Польше после того, как результаты первоначальной разведки оказались неутешительными.

«Главная причина этого недовольства кроется не в геологических условиях польских сланцевых месторождений, а в отсутствии последовательной политики со стороны коалиционных правительств Дональда Туска и Евы Копач», - уверен Пшибыло.