Пт, 21.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Deutsche Welle
Facebook Twitter
Comments
Манометры на установке по добыче сланцевого газа, принадлежащей польской PGNiG.
Манометры на установке по добыче сланцевого газа, принадлежащей польской PGNiG. Фото: Peter Andrews

В настоящее время в Европе не ведется добыча сланцевого газа. Однако польские эксперты в области энергетики утверждают, что его вполне можно использовать для повышения европейской энергобезопасности.

Война РФ против Украины вернула в фокус европейской дискуссии об энергетической безопасности уголь и атомную энергию. Вслед за этим польские эксперты в области энергетики задались вопросом: почему бы не использовать и сланцевый газ?

Запасы сланцевого газа

«Запасы достаточны», - сказал DW Петр Пшибыло, эксперт по энергетике из Фонда Казимира Пуласки в Варшаве. «Польша потенциально все еще открыта для его добычи, и возрождение планов по извлечению сланцевого газа абсолютно оправданно», - уверен эксперт.

Разведка и добыча запасов сланцевого газа ы Европе не ведется в течение последних восьми лет. Но поскольку, благодаря сланцевой революции, США теперь входят в число крупнейших мировых экспортеров газа, европейские лидеры обсуждают, стоит ли их странам менять свою политику и планы по использованию сланцевого газа.

Согласно исследованию, проведенному в 2013 году Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Германии (BGR), технически извлекаемые запасы сланцевого газа в Европе оцениваются в 14 трлн кубометров. Самыми большими оцененными запасами сланцевого газа в регионе обладают Польша и Франция.

В свою очередь в исследовании, основанном на данных Управления энергетической информации США, указывается, что запасы сланцевого газа в Польше составляют 4,2 трлн кубометров, во Франции - 3,9 трлн кубометров, в Румынии - 1,4 трлн кубометров, в Дании - 900 млрд кубометров, а в Германии запасы оцениваются в 500 млрд кубометров.

«Около 70 процентов газа, импортируемого в Польшу из США, - сланцевый газ. Даже если будет добыта лишь малая часть от упомянутых 4,2 трлн кубометров, это все равно выведет страну в высшую лигу производителей газа в регионе и позволит ей повысить энергетическую безопасность Европы», - сказал Пшибыло.

Рост цен на природный газ в сочетании с тем, что его добыча более экономически оправдана, чем поставки из других стран, вновь выдвинул на первый план возможность использования сланцевого газа.

«Анализ потенциала сланцевого газа в Польше был проведен несколько лет назад, и, насколько я понимаю, технические ресурсы значительны. Но экономически извлекаемые ресурсы в то время были существенно ограничены, учитывая цены на газ», - говорит варшавский юрист Роберт Зайдлер. «Цены на газ сейчас значительно выше, что потенциально позволяет создать разумную бизнес-модель для добычи сланцевого газа в Польше», - сказал Зайдлер в интервью DW.

Польша отложила сланцевую революцию

Первоначальный интерес инвесторов к разработке сланцевых месторождений угас, столкнувшись с сильным сопротивлением в обществе, налоговыми проблемами, задержками в регулировании и низким уровнем добычи из нескольких пробных скважин. Компании Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies отказались от проектов в Польше после того, как результаты первоначальной разведки оказались неутешительными.

«Главная причина этого недовольства кроется не в геологических условиях польских сланцевых месторождений, а в отсутствии последовательной политики со стороны коалиционных правительств Дональда Туска и Евы Копач», - уверен Пшибыло.

В августе 2012 года в Польше было выдано 111 разрешений на разведывательную добычу сланцевого газа. Польская государственная газовая компания PGNiG была одним из бенефициаров, наряду с иностранными компаниями. Первое бурение принесло положительные результаты, и в июле 2013 года дочерняя компания американской ConocoPhillips впервые начала добычу сланцевого газа вблизи Леборка. ConocoPhillips сообщила, что ее подразделение Lane Energy Poland инвестировало в Польшу около 220 млн долл (196 млн евро), пробурив семь скважин на трех своих западно-балтийских месторождениях.

Но постепенно иностранные компании начали отказываться от дальнейшей добычи газа. По состоянию на июль 2017 года, существовало всего 20 концессий на добычу сланцевого газа, но разведка и разведовательное бурение не проводились. На сегодняшний день в Польше пробурено всего 72 скважины.

 

Технологии меняют правила игры

Сланцевый газ добывается с помощью гидроразрыва пласта(фрекинг) и горизонтального бурения, которые подвергаются критике за вред, наносимый окружающей среде в результате загрязнения грунтовых и поверхностных вод.

«Но технологии улучшились, стоимость бурения, которая была одним из ключевых факторов ухода американских компаний, снизилась, плюс рост цен на газ - все это заставляет вновь задуматься о сланцевом газе», - говорит Войцех Коск, эксперт по сланцевому газу из Польши.

Другие не разделяют его оптимизма. Они подчеркивают, что сланцевый газ в Польше и других странах Европы будет не таким дешевым, как в США. Кроме того, общественное признание этой технологии остается очень низким из-за ее негативного воздействия на окружающую среду. Аналитики также считают, что сланцевый газ не сможет решить текущий энергетический кризис, поскольку для полной реализации проектов, разрабатываемых в настоящее время, потребуются годы.

«По моему мнению, мы вряд ли вернемся к сланцевому газу в больших масштабах, - говорит Зайдлер. - В случае более совершенных технологий добычи, потенциально такая возможность может быть, но я предполагаю, что постепенный отход от природного газа будет означать, что такие инвестиции не будут сделаны».

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх