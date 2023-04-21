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Высокая пожароопасность: поджигателей сухой травы и прочих нарушителей ждет наказание

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

На выходных спасатели Южной Эстонии будут патрулировать различные районы, чтобы удостовериться в соблюдении требований безопасности при разведении костров, а также запрета на сжигание отходов и сухой травы. Это необходимо, чтобы предотвратить масштабные ландшафтные пожары.

У руководителей спасательных команд есть право в порядке упрощенного производства наказывать нарушителей. «С этой весны руководители спасательных команд будут чаще штрафовать тех, кто нарушает требования пожарной безопасности», – предупредил глава бюро профилактики Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу.

«Сумма, которую в порядке упрощенного производства придется заплатить за игнорирование требований безопасности, составляет сорок евро. Более серьезными нарушениями занимаются инспекторы по надзору за безопасностью, назначенные ими штрафные суммы могут быть существенно выше», – добавил Уусталу.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни сохранится в основном сухая погода, из-за чего индекс пожарной опасности вскоре поднимется до пятого уровня. Это означает, что пожароопасность чрезвычайно высока.

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