Высокая пожароопасность: поджигателей сухой травы и прочих нарушителей ждет наказание

На выходных спасатели Южной Эстонии будут патрулировать различные районы, чтобы удостовериться в соблюдении требований безопасности при разведении костров, а также запрета на сжигание отходов и сухой травы. Это необходимо, чтобы предотвратить масштабные ландшафтные пожары.