На берегу моря рядом с Клоогарандом вырастет новый жилой район

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя компании Invego, после пандемии образ жизни многих людей существенно изменился. «Люди стали реже бывать в офисах, в то же время, они все больше ценят уединение и близость к природе. В результате стал расти интерес к тому, чтобы больше инвестировать в создание собственного дома», - пояснил Вяхи и добавил, что роль Invego заключается в комплексной подготовке к строительству в общей сложности 35 уникальных современных домов, которые планируется возвести в лесу у залива, с учетом существующей природной среды.

«Застройщик сделает все необходимое, чтобы те, кто будет действовать решительно и быстро, уже в конце нынешнего года могли сесть за рождественский стол с семьей в новом доме», — сказал руководитель Invego.

Вяхи отметил также, что в последние 15 лет, по сути, не было ни одной застройки такого масштаба и качества для создания жилых районов, состоящих только из индивидуальных домов. Застройщику предстоит построить тротуары, подъездные дороги, установить уличное освещение, создать инфраструктуру для подключения электричества и все необходимое. «Импульсом послужил серьезный интерес нескольких прежних клиентов Invego к приобретению нового индивидуального дома», - сказал Вяхи, по словам которого, выбранное место необычайно удачно сочетает, с одной стороны, близость и надежное сообщение с Таллинном, а с другой - прекрасную природу и жилую среду.

«Залив Лахепере — один из самых красивых в Эстонии, при этом большая часть полуострова Пакри, по сути, представляет собой настоящий природный парк», - сказал Кристьян-Тор Вяхи.