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Лучше поздно, чем никогда? ⟩ Во многих регионах Эстонии подешевеет отопление

rus.postimees.ee
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Отопление.
Отопление. Фото: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

С апреля предприятие Utilitas снизит цены на отопление почти во всех районах своей сети централизованного теплоснабжения в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В сетевой зоне Таллинна и Маарду цена на тепло снизится до 89,68 евро за мегаватт-час. Также снижение стоимости отопления произойдет в Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Рапла и Валга. В Кярдла цены снизятся с мая.

Роберт Китт, глава Utilitas, сказал, что закупки топлива, проведенные в последние месяцы, позволяют несколько более позитивно смотреть в будущее. «Новая отпускная цена в каждом регионе сети зависит конкретно от характеристик этого региона, таких как доля отечественного возобновляемого топлива и конфигурация генерирующего оборудования и сетей», – отметил Китт.

Китт объяснил, что после энергетического кризиса 2021 года Utilitas приходилось постоянно балансировать с учетом трех факторов: энергоэффективности, доступности и экологичности.

«В середине апреля был заключен договор на поставку природного газа на следующий сезон, что позволит нам снизить цены», – сказал член правления Utilitas Eesti Роберт Китт.

Новые цены на отопление от компании Utilitas без учета НСО

Таллинн и Маарду 89,68 €/МВтч

Хаапсалу 78,64 €/МВтч

Йыгева 81,19 €/МВтч

Кейла 73,14 €/МВтч

Кярдла 75,83 €/МВтч (с 1 мая)

Рапла 94,26 €/МВтч

Валга 63,45 €/МВтч

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