Лучше поздно, чем никогда? ⟩ Во многих регионах Эстонии подешевеет отопление

С апреля предприятие Utilitas снизит цены на отопление почти во всех районах своей сети централизованного теплоснабжения в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В сетевой зоне Таллинна и Маарду цена на тепло снизится до 89,68 евро за мегаватт-час. Также снижение стоимости отопления произойдет в Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Рапла и Валга. В Кярдла цены снизятся с мая.
Роберт Китт, глава Utilitas, сказал, что закупки топлива, проведенные в последние месяцы, позволяют несколько более позитивно смотреть в будущее. «Новая отпускная цена в каждом регионе сети зависит конкретно от характеристик этого региона, таких как доля отечественного возобновляемого топлива и конфигурация генерирующего оборудования и сетей», – отметил Китт.
Китт объяснил, что после энергетического кризиса 2021 года Utilitas приходилось постоянно балансировать с учетом трех факторов: энергоэффективности, доступности и экологичности.
«В середине апреля был заключен договор на поставку природного газа на следующий сезон, что позволит нам снизить цены», – сказал член правления Utilitas Eesti Роберт Китт.
Новые цены на отопление от компании Utilitas без учета НСО
Таллинн и Маарду 89,68 €/МВтч
Хаапсалу 78,64 €/МВтч
Йыгева 81,19 €/МВтч
Кейла 73,14 €/МВтч
Кярдла 75,83 €/МВтч (с 1 мая)
Рапла 94,26 €/МВтч
Валга 63,45 €/МВтч