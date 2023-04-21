Лучше поздно, чем никогда? ⟩ Во многих регионах Эстонии подешевеет отопление

В сетевой зоне Таллинна и Маарду цена на тепло снизится до 89,68 евро за мегаватт-час. Также снижение стоимости отопления произойдет в Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Рапла и Валга. В Кярдла цены снизятся с мая.

Роберт Китт, глава Utilitas, сказал, что закупки топлива, проведенные в последние месяцы, позволяют несколько более позитивно смотреть в будущее. «Новая отпускная цена в каждом регионе сети зависит конкретно от характеристик этого региона, таких как доля отечественного возобновляемого топлива и конфигурация генерирующего оборудования и сетей», – отметил Китт.

Китт объяснил, что после энергетического кризиса 2021 года Utilitas приходилось постоянно балансировать с учетом трех факторов: энергоэффективности, доступности и экологичности.

«В середине апреля был заключен договор на поставку природного газа на следующий сезон, что позволит нам снизить цены», – сказал член правления Utilitas Eesti Роберт Китт.