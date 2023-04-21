Фото и видео ⟩ Наутро после страшного пожара: на месте работает следственная группа, у погорельцев много забот

В пятницу утром перед домом по адресу Компаний, 10 в Тарту можно было наблюдать большое число суетящихся людей. В воздухе чувствовался сильный запах гари, а при входе в здание глаза начинали слезиться.

К счастью, второй этаж дома остался относительно нетронутым огнем, не считая нескольких коричневых следов на потолках и образовавшихся в результате работ по тушению луж.

На чердак, который практически целиком стал добычей огня, посторонних людей не пускают. В пятницу утром там работала следственная группа, которая пыталась докопаться до причины произошедшего.

Сотрудники Тартуской городской библиотеки были на месте уже с восьми утра – они выносили со второго этажа различные предметы. Персонал итальянского ресторана La Dolce Vita на нижнем этаже помогал им с ликвидацией повреждений, причиненных водой.

Около 10:30 на объект прибыли две спасательные команды. Они припарковались перед зданием, чтобы помочь следственной группе сделать фотографии на крыше.

Ресторан La Dolce Vita закрыт для потребителей, но некоторые работники еще находились на кухне. Журналистам пока не удалось поговорить с владельцем ресторана, чтобы узнать о том, что он намерен делать дальше.