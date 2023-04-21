ВИДЕО ⟩ Форсаж по-эстонски: два водителя решили помериться силами

В группе Facebook «Märgatud TARTUS» вчера вечером было опубликовано видео, на котором запечатлен на авторегистратор инцидент на дороге, произошедший в среду около 10 часов утра на Кальда-теэ в Аннелинне.
Сначала у светофора остановились белый внедорожник BMW и черный микроавтобус Mercedes. Видимо, между водителями что-то произошло раньше, поскольку, когда загорелся зеленый сигнал светофора, оба водителя вдавили педаль газа до предела.
Затем последовало несколько опасных дорожных ситуаций, когда водители перестраивались перед друг другом.
Смотрите видео этой бессмысленной и опасной дуэли: