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На чемпионате мира по рубке леса установлен новый мировой рекорд

rus.postimees.ee
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Фото: Raiespordi MM

В Тарту продолжается чемпионат мира по рубке леса и во второй день мероприятия был установлен новый мировой рекорд.

Чех Ян Андел продемонстировал невероятную скоростоь замены цепи пилы: он справился с этим за 8,27 секунды, обновив рекорд, принадлежавший норвежцу Оле Харальду Квесету (8,36 секунды). Норвежец также выступал на этом чемпионате мира и показал хороший результат (8,78 секунды).

Чемпионат мира продлится да завтра. Завтра также будет назван и чемпион мира. Сюда приглашаются все желающие, мероприятие проходит в Тарту – в городке Эстонского университета естественных наук. Там же сейчас идет и сельскохозяйственная ярмарка.

За соревнованиями можно аткже следить и в режиме реального времени.

Здесь можно увидеть, с какой скоростью профессионалы меняют цепь на пиле.

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