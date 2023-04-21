На чемпионате мира по рубке леса установлен новый мировой рекорд

Чех Ян Андел продемонстировал невероятную скоростоь замены цепи пилы: он справился с этим за 8,27 секунды, обновив рекорд, принадлежавший норвежцу Оле Харальду Квесету (8,36 секунды). Норвежец также выступал на этом чемпионате мира и показал хороший результат (8,78 секунды).

Чемпионат мира продлится да завтра. Завтра также будет назван и чемпион мира. Сюда приглашаются все желающие, мероприятие проходит в Тарту – в городке Эстонского университета естественных наук. Там же сейчас идет и сельскохозяйственная ярмарка.

За соревнованиями можно аткже следить и в режиме реального времени.