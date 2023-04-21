Организаторы IRONMAN представили новые маршруты соревнований

В этом году центр соревнований будет перенесен в Рокка-аль-Маре. Сделано это с учетом масштабных стргоительных работ, которые летом будут вестись в столице, но, по словам организаторов, это решение оказалось очень удобным и практичным.

Перенос центра соревнований в Рокка-аль-Маре делает все мероприятие более компактным и облегчает логистику для участников, поскольку все необходимое находится в радиусе двух километров. Кроме того, не так сильно будет затронут центр города и некоторые районы, которые перекрываются из-за проведения спортивного мероприятия.

В этом году изменены и трассы. Как сказал главный организатор IRONMAN Tallinn Айн-Алар Юхансон, они стали более быстрыми. Что интересно, таллиннские соревнования по триатлону и так являются самыми быстрыми в мире, но теперь они станут еще быстрее, потому что не будет медленных технических участков в центре города.

Маршрут для велогонки практически вынесен из города, это видно на представленных журналистам картах. Организаторы отмечают, что мершруты пролегают по разным типам ландшафта, имеются спуски и подъемы, так что скучно не будет.

Новая трасса веломарафона IRONMAN пролегает за пределами Таллинна. Фото: личный архив.

Марафонская дистанция проходит по территории Таллинна, но маршрут не так будет влиять на движение горожан, которые не слишком увлекаются спортом.

Марафонская беговая дистанция IRONMAN теперь будет меньше влиять на повседневную жизнь города. Фото: личный архив.

Ожидается, что на старт за два дня выйдет более 3000 участников. В данный момент на чемпионат Европы 70.3 уже зарегистрировалось 800 человек, более 500 записались на полную дистанцию IRONMAN.

Важно отметить, что Таллинн хочет стать организатором чемпионата мира IRONMAN 70.3 в 2025 году. Нововведения, которые вводятся с этого года, вписываются в общую концепцию заявки. В данный момент Таллинн входит в число финалистов конкурса.