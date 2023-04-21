Земельный департамент: как чувствовал себя рынок недвижимости в первом квартале

В последний раз количество сделок купли-продажи за квартал было таким небольшим десять лет назад, в I квартале 2013 года, когда было совершено почти 8800 сделок. Ежемесячное распределение сделок купли-продажи в этом году показывает, что первые два месяца года были очень спокойными, но в марте активность значительно возросла. В последний раз общая стоимость сделок за квартал была такой низкой во II квартале 2020 года. Количество сделок уменьшилось на 27%, а общая стоимость была на 28% ниже, чем в то же время в прошлом году. По сравнению с предыдущим кварталом количество сделок уменьшилось на 19%, а их общая стоимость - на 27%.

В первом квартале 2023 года количество сделок уменьшилось по сравнению с прошлым годом во всех уездах. Исключение составил только Ляэне-Вирумаа, где общая стоимость сделок купли-продажи увеличилась на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В I квартале 2023 года с квартирной собственностью было совершено 5 172 сделки купли-продажи, в том числе с жилыми помещениями – 4 722. Количество сделок с жилыми помещениями уменьшилось на одну пятую по сравнению с I кварталом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. Среди них число сделок с новыми квартирами уменьшилось на десятую часть, а количество сделок на вторичном рынке - на четверть. Доля первичных продаж в сделках с квартирами в I квартале 2023 года составила 21%, а в Таллинне была продана каждая вторая новая квартира.

В I квартале 2023 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составляла 3723 евро, цена квадратного метра выросла на десятую часть за год и на 3% за квартал.

Средняя цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке в столице составила 2656 евро, а годовой рост цен составил 5%, по сравнению с предыдущим кварталом средняя цена квартир на вторичном рынке в Таллинне снизилась на 2%.