Алар Карис: беречь и почитать ветеранов – долг чести эстонского государства

«Давайте вспомним в День ветеранов, что у свободы высокая цена и неизмеримую ценность. Будем гордиться военнослужащими в сегодняшних миссиях. Почтим тех бойцов, которых нет уже среди нас и подумаем об их семьях. Спасибо вам, ветераны!» – сказал глава государства.

«Будем помнить, что ветераны каждый день рядом с нами. Это наши соседи по многоквартирному дому, незнакомцы в трамвае или за соседним столиком в кафе, они водят с нами своих детей в школу. Эти обычные, но в то же время такие особенные люди могут быть незаметны для нас в повседневной жизни, но они есть. И они готовы вновь встать на защиту Эстонии, с их гордостью и заботами, с их знаниями и опытом, с их сильной волей к обороне страны», – сказал президент Карис.

Глава государства посчитал важным подчеркнуть, что День ветеранов дает Эстонии возможность с особой благодарностью и уважением вспомнить тех, кто пал на полях сражений, служа Родине, тех, кто потерял здоровье, кто прочувствовал и чувствует до сих пор боль утраты за павших товарищей или членов семьи.

«Каждый человек в Эстонии мог бы найти время, чтобы подумать о тех, кто погиб при исполнении воинского долга и об их близких. Это не позволяет нам забыть, какой высокой может быть цена сохранения свободы и безопасности Эстонии», – сказал президент Карис.