Видео ⟩ Погоня с задержанием: полиция показала кадры преследования злостного нарушителя

16 апреля полицейские в Нарве осуществляли надзор за дорожным движением и сине-красными проблесковыми маячками сообщили водителю Lexus, что хотят проверить его и автомобиль.

Но водитель решил проигнорировать сигнал остановиться, прибавил газу и попытался скрыться от полиции. «В ходе игры в кошки-мышки водитель Lexus своей машиной задел один из припаркованных автомобилей, а также разбил дорожный знак», - сообщает в соцсетях Нарвское отделение полиции.

Надеясь скрыться от полиции и избежать ответственности, водитель Lexus в какой-то момент бросил свою машину на обочине и попытался сбежать, но полицейский все равно задержал беглеца.

Уже известный полиции нарушитель ПДД был доставлен в учреждение заключения. Нарушитель без водительских прав, который неоднократно из-за этого попадал в поле зрения полиции, будет привлечен к ответственности в уголовном порядке.

«Дорожное движение - место, где действуют правила и законы, и такое поведение на дороге, игнорирование сигнала остановиться, проезд по дворам на большой скорости и бегство от полиции, никоим образом не приемлемо и даже близко не соответствует общепринятым в обществе правилам. Каждый водитель, который ведет себя таким образом, должен учитывать, что нарушение правил и создание опасности для других участников дорожного движения будут наказаны», - напоминает полиция.

Но нарвские полицейские отметили, что большинство участников дорожного движения все-таки соблюдают правила, не терпят хулиганства на дорогах, и все это подтверждается тем, что также во время этой погони очевидцы показали полиции направление, в котором поехал пытавшийся скрыться нарушитель.