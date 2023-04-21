Туули Томингас перенесла операцию: все оказалось еще хуже, чем предполагалось

«Когда оперировавший хирург Мадис Раху пришел поговорить со мной, я получила наконец полную картину того, что произошло с плечом. В ходе операции выяснилось, что ситуация хуже, чем просто плохая. Плечо как будто было полностью разорвано, оттуда удалили и закрепили разные части хряща. Виднелись старые и новые разрывы», - написала Томингас в блоге Topauto.

Биатлонистка повредила правое плечо в марте на занятии йогой, и хотя тогда проблема со связками не мешала ездить на лыжах, она все же записалась на МРТ. За неделю до обследования она снова травмировала это же плечо на сезонной вечеринке своей команды и быстрое ультразвуковое обследование показало, что операция неизбежна. Это подтвердила также и МРТ.

«Хоть и стало ясно, что операция обязательна, ее объем и содержание пришлось выяснять в ходе процесса. Было два сценария: хороший и плохой. Хороший значил, что удалить нужно только поврежденную часть хряща и уже через неделю я смогу постепенно нагружать правую руку. Плохой сценарий предполагал, что хрящевая капсула внутри сустава треснула и ее нужно будет закрепить. Восстановление после этого занимает в разы больше времени, рука должна быть зафиксирована в течение трех недель. Тренировками смогу заняться бог знает когда», - рассказала спортсменка.

Когда плечо раскрыли, все оказалось хуже предполагаемого, хрящ сустава был разорван в нескольких местах. Скорее всего, во время мартовских занятий йогой рука была вывихнута и повредила хрящ внутри сустава, который Томингас повторно травмировала.

«Что будет дальше – только время покажет. Подозреваю, что в предстоящие три недели ничего более сложного, чем велотренажер или прогулки делать нельзя, но позже обязательно добавятся роликовые лыжи и силовые нагрузки на нижнюю часть тела», - пояснила Томингас.