Виноваты санкции: в порту Мууга грядут коллективные сокращения

В уведомлении о коллективном сокращении, направленном компанией в Кассу страхования от безработицы, предприятие отмечает, что «занятие коммерческой деятельностью невозможно в связи с примененными санкциями». Представитель DBT Аго Тийман отказался от комментариев.

До эскалации войны в Украине в компании работало в среднем 250 сотрудников. Согласно данным Регистра трудовой занятости, в первом квартале этого года их осталось чуть более сотни.

Напомним, что в начале апреля 2022 года в связи с санкциями, введенными против Российской Федерации в терминале AS DBT в порту Мууга застряла крупная партия сельскохозяйственной аммиачной селитры. Санкционные нормы предусматривают в определенных ситуациях возможность выдачи разрешения для обращения с подобными грузами в порядке исключения для сохранения денежных средств и высвобождения экономических ресурсов для предотвращения возникновения потенциального значительного вреда здоровью и безопасности человека или окружающей среде и смягчения последствий такого события.

В целях реализации исключения из санкций TTJA обязал AS DBT вывезти удобрение из порта Мууга в сотрудничестве с грузовладельцами, чтобы избежать повышенного риска, связанного с взрывоопасностью аммиачной селитры. На основании судебного запрета владельцы товаров могли искать покупателей для товаров и подать запрос об исключении из санкций в RAB для продажи и экспорта товаров. Если условия сделки соответствовали условиям применения исключения, они получали разрешение RAB. Кроме того, новым владельцам товаров предстояло пройти все таможенные процедуры и найти транспорт для вывоза товаров.

Химикаты, на которые распространяются санкции, также хранятся в порту Силламяэ. Оттуда уже вывезена большая часть товара, осталась небольшая часть аммиака, вывоз которого, по данным МКМ, согласован с покупателем.

Вывоз удобрений из портов координировала рабочая группа под руководством Министерства экономики и коммуникаций, в которую входят представители Департамента защиты прав потребителя и технического надзора, Спасательного департамента, Бюро данных об отмывании денег, Агентства по охране окружающей среды, Министерства финансов, Министерства иностранных дел и других государственных учреждений.