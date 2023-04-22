Снизить стоимость ремонта в три раза – реально. Читайте, как это сделать

Специалисты рекомендуют проверять велосипед перед началом сезона.

«Хотя в идеальном мире было бы прекрасно проверять и готовить велосипед после сезона, - говорит главный механик Velomarket Андрес Лекке. – И хранить его уже подготовленным. Но, как правило, осмотр откладывают до весны».

Мартен Селиранд, исполнительный директор Rattaosad также рекомендует велосипеды, которые используют в «обычный» сезон – весна, лето, начало осени – проверять как минимум раз в год и лучше всего осенью, перед тем как поставить его на хранение.

А вот велосипеды, на которых ездят круглый год, специалист рекомендует осматривать не менее двух раз в год: весной и осенью.

Кстати, все больше любителей велоспорта доверяют профессионалам – обычная проверка велосипеда стоит в среднем 35-50 евро, сумма посильная для того, чтобы специалисты мастерской адекватно оценили состояние вашего транспортного средства, проверили все важные узлы, подкачали колеса и сообщили о возможных неполадках. Но в нынешние времена свободные средства есть не у всех. Поэтому, если велосипед относительно новый и жалоб на него не поступало, можно ограничиться визуальным осмотром.

Что можно оценить без помощи специалиста?

Чаще всего изнашиваются цепь и тормозные колодки. Поэтому на их состояние необходимо обратить особое внимание (и будет здорово, если внимание будет обращаться хотя бы пару раз в год).