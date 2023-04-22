Снизить стоимость ремонта в три раза – реально. Читайте, как это сделать

Становится все теплее, а это значит, что пришла пора пересаживаться на велосипед. Мало кто из нас использует его круглый год, у большинства велик, как правило, с наступлением осени переезжает то на балкон, то в подвал, то в гараж. Но в любом случае, это значит лишь одно – после нескольких месяцев простоя ему, как и любому транспортному средству, необходимо пройти техобслуживание.
Специалисты рекомендуют проверять велосипед перед началом сезона.
«Хотя в идеальном мире было бы прекрасно проверять и готовить велосипед после сезона, - говорит главный механик Velomarket Андрес Лекке. – И хранить его уже подготовленным. Но, как правило, осмотр откладывают до весны».
Мартен Селиранд, исполнительный директор Rattaosad также рекомендует велосипеды, которые используют в «обычный» сезон – весна, лето, начало осени – проверять как минимум раз в год и лучше всего осенью, перед тем как поставить его на хранение.
А вот велосипеды, на которых ездят круглый год, специалист рекомендует осматривать не менее двух раз в год: весной и осенью.
Кстати, все больше любителей велоспорта доверяют профессионалам – обычная проверка велосипеда стоит в среднем 35-50 евро, сумма посильная для того, чтобы специалисты мастерской адекватно оценили состояние вашего транспортного средства, проверили все важные узлы, подкачали колеса и сообщили о возможных неполадках. Но в нынешние времена свободные средства есть не у всех. Поэтому, если велосипед относительно новый и жалоб на него не поступало, можно ограничиться визуальным осмотром.
Что можно оценить без помощи специалиста?
Чаще всего изнашиваются цепь и тормозные колодки. Поэтому на их состояние необходимо обратить особое внимание (и будет здорово, если внимание будет обращаться хотя бы пару раз в год).
«Я рекомендую перед началом сезона накачать колеса и проверить не спускают ли они, то есть проверить состояние нипеля, камер, покрышек. Второе - проверить нет ли на цепи ржавчины (если есть, то ее нужно удалить). После этого цепь необходимо смазать, причем важно, чтобы смазывающие вещества не попали на обода и тормозные колодки (в случае ободных тормозов, или V-Brakes), или на тормозные диски и колодки (в случае дисковых тормозов). И третье – обязательно проверить состояние тормозных колодок», - комментирует Евгений Дорониню, специалист веломагазина IMPULSE.
Как смазать цепь
Не надо заливать все маслом, просто нанести по всей длине цепи несколько капель смазочного материала. После протереть ветошью. Масло подойдет любое, главное, не растительное.
«Многим кажется, что цепь не является важной деталью велосипеда, но если она растянута, то испортит всю систему, - замечает Андрес Лекке. – Очень простой финансовый пример. Своевременная замена цепи стоит 30 евро. А если она уже спела разболтаться и разбалансировала всю систему, стоимость ремонта может возрасти уже до 100 евро».
«При своевременной замене цепи кассета (звездочки на заднем колесе) проработает три таких цикла. Если цепь не менять, замена кассеты и передней системы (звездочки с педалями) может обойтись в круглую сумму», - добавляет Евгений Доронин.
Как проверить цепь
Очень просто – переставьте скорости так, чтобы цепь лежала на самой большой звездочке переднего колеса. Теперь попробуйте ее оттянуть вверх. Хорошо натянутая цепь не позволит образоваться зазору больше одного миллиметра. Если зазор больше, цепь необходимо поменять.
Еще один небольшой маркер износа – километраж. В случае городского велосипеда цепь рекомендуется менять каждые 1000-1500 км. Если велосипед другого типа, для него действуют другие стандарты, например, если гоняете по лесным тропам, цепь нужно будет менять примерно каждые 700 км.
Важная деталь
«Тормоза – очень важная деталь велосипеда и они также регулярно изнашиваются, - говорит Лекке. – И за состоянием тормозных колодок также необходимо следить».
Завод-изготовитель позаботился о тех, кто плохо разбирается в технике и на тормозные колодки наносятся специальные бороздки. Когда заметите, что поверхность колодки стерлась до бороздок, отправляйтесь в мастерскую менять тормоза.
Как проверить тормоза
Проверять тормозную систему нужно до начала поездки. Это делается просто. Сначала поднимается одно колесо и прокручивается вручную. Смотрите, как нажимаются тормоза, двигаются ли тросики, работают ли колодки при нажатии на рычажок тормоза, насколько эффективно замедляется колесо. То же самое проделываете со вторым. Если возникают сомнения, отправляйтесь в мастерскую.
Еще один важный этап самостоятельного осмотра – проверка всех болтов и соединений. Если необходимо – подкрутить разболтавшееся. Если велосипед хранился в сыром помещении, то обязательно искать ржавчину и устранить ее.
Мыть или не мыть?
Один из спорных вопросов – можно ли мыть велосипед в мойке самообслуживания. Со стороны это выглядит прекрасным, удобным и недорогим вариантом мгновенно его вымыть, но многие считают, что это не лучший способ.
Наши собсеседники, имеющие многолетний опыт работы с велосипедами, заверяют, что мыть можно, но осторожно.
«Направляйте струю воды, находясь на достаточном расстоянии от велосипеда и избегайте попадания воды под давлением в подшипники, - поясняет Евгений Доронин. – После его нужно вытереть и смазать цепь».
Андрес Лекке добавляет, что струю воды лучше всего направлять на велосипед под углом, избегая попадания в подшипники, втулки, шатуны.
Но если вы моете велосипед на мойке самообслуживания, осенью обязательно нужно будет пройти полную проверку, она дороже обычной, но мастера проверят состояние всех подшипников, заменять и смажут все, что нужно.
Для домашнего быстрого ремонта могут понадобиться некоторые инструменты. Мартен Селиранд отмечает, что на самом деле из наличие во многом зависит от того, насколько владелец велосипеда разбирается в механике.
«Многие не умеют менять камеру или покрышки или же не хотят этим заниматься, - комментирует он. – Но если умеете это делать, то запасная камера и машинное масло должны быть. Наличие запчастей вроде запасных тормозных колодок также зависит от знаний и умений владельца».
Но все же каждому рекомендуется иметь обычный насос, чтобы подкачать покрышки и масло – для ухода за цепью.
«Я рекомендую предпочесть напольный насос, он мощнее и удобнее других, кроме того, большинство современных напольных насосов подходят для любых нипелей», - добавил Селиранд.
Покрышки
На покрышки обычно почти не обращается внимания, а зря. Специалист из Rattaosad рекомендует обязательно проверить колеса – не растрескались ли за зиму покрышки, насколько изношен протектор. Возможно, пришло время замены.
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С самостоятельной программой все ясно. А что предлагают мастерские?
Веломеханики, пожалуй, видели все – велосипеды разных стадий распада. Самое страшное, по словам Андреса Лекке, это когда приходится все срезать болгаркой. Иногда стоимость ремонта оказывается выше, чем покупка нового велосипеда.
«Один раз был забавный случай. Нам принесли в ремонт велосипед, мы быстро поняли, что спасать там нечего и владелец просто-напросто оставил его, прислонив к мусорке неподалеку от мастерской. Через некоторое время приходит к нам новый клиент, который подобрал этот велосипед и спрашивает, сколько стоит его починить. Мы, конечно, все рассказали».
Стоимость ремонта действительно может достигать нескольких сотен евро – например, специалист Impuls говорит, что в их практике был чек и в 350 евро - чрезмерный износ ходовых узлов велосипеда, потому что его хранили в сыром гараже несколько лет.
Поэтому регулярный осмотр имеет практический смысл.
Стандартный осмотр и обслуживание в мастерской стоят в среднем 35-50 евро. Какие услуги входят в эту цену? Чаще всего перечень включает смазку, проверку цепи, накачивание колес, регулировку передач и тормозов, выравнивание колес, а также консультацию. Все детали, которые нужно заменить, оплачиваются отдельно.
Полное обслуживание стоит на порядок дороже, в пределах 100 евро. В него обычно входит правка и регулировка колес, регулировка передач и тормозов, подкачка колес, замена простых компонентов (цепь, тормозные колодки, тросики и т.д.) чистка/смазка/регулировка рулевой чашки, чистка/смазка/регулировка каретки, чистка/смазка/регулировка втулок переднего и заднего колеса, чистка передних шестерёнок и обоих переключателей передач,замена неисправных или неверно работающих компонентов.
Важно отметить, что в каждой веломастерской свой перечень услуг и подргобности лучше уточнить непосредственно у механиков.