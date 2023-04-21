ФОТО ⟩ Уходит эпоха: посмотрите, во что превратиться легендарная баня

Мэрия Таллинна начала детальную планировку, которая предусматривает превращение бани Калма на улице Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне в спа-центр. Рядом будет также возведен спортивный зал для Гимназии Густава Адольфа (GAG).
Баню Калма спроектировал известный архитектор Александр Владовский, и она находится под охраной памятников старины.
«Фойе останется таким же. Мы сделаем перестановку и перекрасим стены, но здесь много югенд-элементов и декора. Архитектурно это все равно крутое пространство», - сказал автор проекта детальной планировки Меэлис Пресс в интервью городской газете Pealinn.
Если сейчас женщины и мужчины направляются в разные части бани и не могут быть вместе, то в будущем все они будут находиться в одном помещении спа-центра.
«Это более актуальное решение, потому что культурное пространство в этом отношении изменилось. Такие изменения необходимы, но внешне все останется таким же», - сказал Пресс.
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