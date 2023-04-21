ФОТО ⟩ Уходит эпоха: посмотрите, во что превратиться легендарная баня

Баню Калма спроектировал известный архитектор Александр Владовский, и она находится под охраной памятников старины.

«Фойе останется таким же. Мы сделаем перестановку и перекрасим стены, но здесь много югенд-элементов и декора. Архитектурно это все равно крутое пространство», - сказал автор проекта детальной планировки Меэлис Пресс в интервью городской газете Pealinn.

Фото: M. Pressi Arhitektuuribüroo/Salto Arhitektuuribüroo

Если сейчас женщины и мужчины направляются в разные части бани и не могут быть вместе, то в будущем все они будут находиться в одном помещении спа-центра.