Певкур и Резников подписали соглашение об эстонско-украинском оборонном сотрудничестве

На основании соглашения Эстония и Украина продолжат сотрудничество и обмен информацией в области оборонной политики и планирования, разведки и ситуационной осведомленности, обучения и подготовки Сил обороны и так далее.

«Инициативой миллиона снарядов мы показали, что можем делать вместе и быстро большие дела, если это необходимо. Эстония сейчас быстро поставляет свою долю снарядов, и мы обязательно продолжим военную помощь Украине в будущем. Однако подписанное сегодня соглашение обеспечивает четкую основу для еще более эффективного двустороннего сотрудничества не только на политическом уровне, но особенно для всех людей, работающих в сфере обороны», - сказал министр обороны Ханно Певкур.