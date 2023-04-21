Певкур и Резников подписали соглашение об эстонско-украинском оборонном сотрудничестве

В пятницу в немецком Рамштайне министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Украины Алексей Резников подписали соглашение об эстонско-украинском оборонном сотрудничестве.
Целью соглашения, подписанного в рамках заседания контактной группы по обороне Украины, является улучшение координации будущей совместной деятельности.
На основании соглашения Эстония и Украина продолжат сотрудничество и обмен информацией в области оборонной политики и планирования, разведки и ситуационной осведомленности, обучения и подготовки Сил обороны и так далее.
На своем первом заседании кабинета министров в четверг правительство Эстонии поддержало решение министра обороны Ханно Певкура отправить в Украину срочно необходимые артиллерийские боеприпасы, что является частью инициированного Эстонией соглашения Европейского союза об отправке Украине одного миллиона снарядов.
«Инициативой миллиона снарядов мы показали, что можем делать вместе и быстро большие дела, если это необходимо. Эстония сейчас быстро поставляет свою долю снарядов, и мы обязательно продолжим военную помощь Украине в будущем. Однако подписанное сегодня соглашение обеспечивает четкую основу для еще более эффективного двустороннего сотрудничества не только на политическом уровне, но особенно для всех людей, работающих в сфере обороны», - сказал министр обороны Ханно Певкур.