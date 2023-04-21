Эстония на первом месте в ЕС по росту госдолга, но есть и повод для радости

Тем не менее, по сравнению с концом 2021 года госдолг Эстонии вырос на 0,8 процентных пункта, сообщает служба Eurostat. По сравнению с третьим кварталом прошлого года госдолг вырос на 2,5 процентных пункта - это самый быстрый в ЕС рост.

Кроме Эстонии, самый низкий госдолг зафиксировали в Болгарии (22,9 процента) и Люксембурге (24,6 процента). Самый высокий госдолг зафиксирован в Греции (171,3 процента), Италии (144,4 процента) и Португалии (113,9 процента).

В еврозоне госдолг составил в среднем 91,6 процента ВВП, на 1,4 процентных пункта ниже в годовом сравнении. В ЕС в целом он составил в 2022 84 процента ВВП, на 1,1 процентных пункта ниже в годовом сравнении.