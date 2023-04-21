Дева Мария - гламурная звезда: может ли фэшн-фотограф быть евангелистом

В своем творчестве Майлз Олдридж часто обращается к теме пустых обещаний, которыми пичкает нас общество потребления. Художник помещает своих героинь в психоделические интерьеры, которые отсылают зрителя к богатым американским пригородам середины прошлого века, где каждый предмет в доме должен был подчеркнуть успех и статус своего хозяина.

Портрет Донателлы Версаче, 2007. Фото: Fotografiska Tallinn

Вещи образуют ловушку, из которой не выбраться, — за приторной домашней идиллией скрываются печаль и разочарование. Эти работы родом из детства художника: они вдохновлены историей его мамы-домохозяйки, которая пыталась найти себя после тяжелого развода. Олдридж крайне редко позволяет каплям реальности просочиться в свой постановочный мир, впрочем, даже реальность кажется на его снимках фальшивой.

Звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс подана Олдриджем в цитатном образе между pin up и Twin Peaks... Фото: Fotografiska Tallinn

Руководительница выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс считает, что в произведениях Олдриджа проступает не только влияние эстетики гламурного Голливуда, но и огромная любовь автора к итальянской живописи. «Творчество Майлза намного глубже и многогранней, чем это может показаться на первый взгляд. Он черпает вдохновение в работах старых итальянских мастеров, таких как Микеланджело и Караваджо. Прекрасным тому примером служит серия с изображениями Девы Марии: вызывающе прекрасные женщины в окружении религиозных символов».

Мистика. 2007 Фото: Fotografiska Tallinn

Олдридж верит, что «фикция и театральность могут правдивее отображать реальность, чем документальные материалы» и, исходя из этого, выстраивает сложные мизансцены, которые выглядят, словно кадры из фильма.

Майлз Олдридж родился в Лондоне в 1964 году. Фотографией интересовался с юных лет. Первую камеру — Nikon F — ему подарил отец, известный художник-иллюстратор Алан Олдридж. Майлз Олдридж получил профессию графического дизайнера, помимо этого работал иллюстратором и режиссировал музыкальные видеоклипы. Долгое годы сотрудничал с итальянским изданием журнала Vogue и его легендарным главным редактором Франкой Соццани.

Портрет Марины Абрамович 2010 года - легендарной художницы-акционистки, чье творчество составляет отдельное направление современного искусства. Фото: Fotografiska Tallinn